„Tunel“ u tunelu crnogorskog pravosuđa

Četiri mjeseca nakon što je otkriven tunel ispod Višeg suda u Podgorici, svi osumnjičeni u Crnoj Gori su pušteni da se brane sa slobode a nije ni završen popis u sudskom depou.

Tunel otkriven u septembru prošle godine ( Foto: gov.me)

Odlukom Vrhovnog suda Crne Gore, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Ivica Piperović iz Podgorice, kao i Marijan Vuljaj iz Tuzi, koji su u oktobru uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa obijanjem depoa Višeg suda, biće pušteni da se brane sa slobode jer je odbijen predlog tužilaštva da im se produži pritvor.

„Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, u sastavu sudije Zorana Šćepanovića, kao predsjednika vijeća, i sutkinja Vesne Vučković i Milenke-Seke Žužić, kao članica vijeća, odbilo je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 9. januara za produženje pritvora K.B, I.P, N.M. i M.V“, piše u jučerašnjem sudskom saopštenju.

Prema ocjeni suda, u predlogu za produženje pritvora ne navodi se za koje krivično djelo se u konkretnom traži produženje pritvora protiv okrivljenih.

Tvrdi se da nije navedeno ni za koji period se traži produženje pritvora.

Vrhovni sud je prije nego što su pušteni Katarina Baćović, Nikola Milačić i Ivica Piperović iz Podgorice, kao i Marijan Vuljaj iz Tuzi, odlučio da se sa slobode brani i Predrag Mirotić iz Podgorice.

Vuljaj, Baćović, Piperović i Milačić su uhapšeni u oktobru prošle godine a Mirotić je uhapšen 23. septembra.

Podgoričko tužilaštvo, koje vodi istragu, zasad se nije oglašavalo povodom sudskih odluka da osumnjičeni budu pušteni na slobodu.

Ovdje je posebno važno što je oslobođena Katarina Baćović, okrivljena da je počinila krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa, sprečavanje dokazivanja u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprava, te da je iznajmila stan u Njegoševoj 12, odakle se i kopalo, po ocjeni tužilaštva, cijelo vrijeme lažno tvrdeći da joj je potreban za salon vjenčanica.

Provala u sudski depo, u kojem se čuvaju dokazi iz krivičnih postupaka, otkrivena je 11. septembra prošle godine, prema zvaničnoj verziji.

Postoje neke tvrdnje da je kroz tunel koji je do sudske zgrade prokopan iz podruma privatnog stana u Njegoševoj ulici, iznijeto 19 komada oružja, nekoliko mobilnih telefona i manja količina droge. No, pošto popis do danas nije završen, ne zna se tačno šta je sve nestalo.

Navode da je iz sudskog depoa nestalo 900 kilograma kokaina odbacili su iz Višeg suda u Podgorici.

U kopanju tunela ispod Višeg suda u Podgorici, učestvovali su, kako je ranije saopštila crnogorska policija, Veljko Marković (32), Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), državljani Srbije. Do danas jedino je Erić iza rešetaka kada je u pitanju ovaj slučaj.

Erić je po međunarodnoj potjernici, raspisanoj od NCB Interpol Podgorica, uhapšen 13. oktobra prošle godine na aerodromu u Stokholmu dok je pokušavao da se ukrca na let za Beograd.

Ministarstvo pravde Crne Gore je 19. oktobra 2023. godine od Ministarstva pravde Kraljevine Švedske zatražilo izručenje Erića radi krivičnog gonjenja zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja.

Kako je ranije saopšteno, molba za izručenje je poslata i redovnim putem i preko NCB Interpola Podgorica.

Po ranijem odgovoru Ministarstva pravde Švedske, koji je dostavljen našem portalu, prije nego što tamošnja Vlada donese odluku o zahtjevu za ekstradiciju, mora se tražiti mišljenje od Kancelarije glavnog tužioca.

„Ako lice čije je izručenje zatraženo ne pristane na izručenje, Tužilaštvo predaje predmet i svoje mišljenje Vrhovnom sudu, koji ispituje da li postoje smetnje za ekstradiciju, shodno Zakonu o ekstradiciji. Vrhovni sud zatim predmet predaje Vladi na konačnu odluku o ekstradiciji“, kazali su ranije iz švedskog ministarstva.

Nalogodavci, finansijeri, ali i motivi za kopanje tunela, još nijesu poznati. Saslušan je i bivši premijer Dritan Abazović, ali on pred tužiocem nije otkrio ime glavnog osumnjičenog za organizaciju, tvrde advokati koji su prisustvovali njegovom saslušanju.

Izvor-rtcg