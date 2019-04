Turisti iz Letonije otvorili rafting sezonu na Tari

Turisti iz Letonije Aira Šmelde i Armadi Ančans, danas su otvorili ovogodišnju sezonu raftinga Tarom. Njihov spust najkraćom distancom, od Drugog logora do Žugića luke organizovao je NP „Durmitor“ i udruženje „Kljajevića luka“.

„Prvi put su na Tari i bili su prezadovoljni današnjim raftingom. Isto tako ljepotama kanjona, bukovima Ljutice, velikom mostom, i dalje nizvodno a lijepih kadrova za njihove kamere bilo je u izobilju. Žurili su i otputovali odmah ali su obećali ponovo doći i prijateljima prenijeti utiske sa raftinga koji se uz sve to realizovao pod idealnim vremenskim uslovima kao i optimalnom vodostaju“, kaže rafter Đole Kljajević i dodaje da je Udruženje „Kljajevića luka“ spremno za početak sezone raftinga.

Ove sezone primjenjivaće se cjenovnik koji je važio proteklih nekoliko sezona.

„Plovidba splava od polazišta do Radovan luke naplaćuje se 250 a do ušća Sušice u Taru, gdje je granica NP „Durmitor“ 300 eura. Od Kuline do Drugog logora čamac po osobi naplaćuje se 10 eura koliko i od Drugog logora do Žugića luke. Do Radovan luke košta 30 a do ušća Sušice 20 eura. Kajak dvosjed, od Bistrice do Kuline naplaćuje se 50 a jednosjed 30 eura. Od Kuline do Drugog logora 30 odnosno 20 eura. Od Drugog logora do Žugića luke 30 za dvosjed a 20 za jednosjed. Do Radovan luke 60 odnosno 40 eura a do ušća Sušice 70 za dvosjed a 50 za jednosjed. Iz Radovan luke do ušća Sušice kajak se naplaćuje 40 odnosno 30 eura“, navodi se na sajtu JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

Izvor Vijesti