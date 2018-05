TURIZAM KAO RAZVOJNA ŠANSA PLJEVALJSKE OPŠTINE

U okviru savremenih trendova privrednog razvoja turizam zauzima značajno mjesto na listi privrednih aktivnosti kroz načela održivog, a posebno ruralnog razvoja. U skladu sa tim turizam bi kao privredna grana mogao dati značajan doprinos lokalnom ekonomskom razvoju posebno u sredini koja raspolaže sa toliko prirodnih ljepota i kulturno istorijskih spomenika kao što je slučaj sa opštinom Pljevlja.

Moguće je uvezivati komplekse pojedinih segmenata kulturne baštine i formirati turističke ture jer u Pljevljima postoje najstariji i najznačajniji sakralni objekti – pravoslavni i islamski , UNESKO baština na području naše opštine ,srednjovjekovni nadgrobni spomenici koji se nalaze na Tentativnoj listi UNESKO-a, pećinska praistorijska staništa, antička baština i slično.

Lokalna vlast mora svoje aktivnosti usmjeriti u pravcu razvoja drugih djelatnosti i alternativnih privrednih grana. Kao nadgradnja poljoprivredi dolazi turizam zbog direktnog plasmana poljoprivrednih proizvoda.Uz to kao nadgradnja potrebna je izgradnja i novih ugostiteljskih objekata na atraktivnim lokacijama koje najviše privlače pažnju turista i turističkih radnika i izgradnja hotela koji bi upotpunili broj smještajnih kapaciteta.U tom pogledu bi bilo veoma značajno usmjeriti turističku ponudu na planinu Ljubišnju i područje oko kanjona rijeke Tare. Most na Tari je svakako sam za sebe velika turistička atrakcija i privlači izuzetnu pažnju turista.Bistra i ekološki čista rijeka Tara omogućava splavarenje kao vid turističke ponude koji je do sad bio prepušten uskom krugu ljudi koji obavljaju tu djelatnost.Uz to i blizina nacionalnog parka Durmitor daje mogućnost bolje turističke ponude tokom čitave godine.

Na žalost te iste turističke potencijale u opštinama na sjeveru ne prepoznaju ni lokalni ni drzavni organi, jer im je eksploatacija pljevaljskih sirovina na prvom mjestu.Uz to ne treba zaboraviti nagomilane ekološke probleme ove sredine i slabu saobraćajnu povezanost sa ostatkom države. Upravo to su neki od glavnih razloga zasto Pljevlja ne mogu da budu prepoznata kao turistička destinacija u Crnoj Gori, uprkos tome što ovdje možete najbolje vidjeti najdublji kanjon u Evropi,jedan od najljepših pravoslavnih manastira, najvisočiji minaret i jedan od najljepših islamskih vjerskih objekata na Balkanu, najveću prašumu u Crnoj Gori, najbogatije lovište, najljepši park Vodice.

Ponuda kulturnog turizma bi bila znacajno ojačana ulaganjem u razvoj starih zanata. Prezentacija zanata uz mogućnost učešća turista u nekom dijelu procesa bi bila intresantna za ponudu pljevaljskog područja.

Etnogastronomija predstavlja poseban aspekt kulturne baštine koji takodje može donijeti veliku korist turizmu. Prepoznavanje tipičnih, tradicionalnih jela koja se pripremaju na tradicionalan način u odredjenim krajevima opštine, može voditi ka njihovoj valorizaciji i uvrščivanju u ugostiteljsku ponudu. Tu je nezaobilazni pljevaljski sir koji postaje crnogorski brend.

Uz sve to informacije o kulturnim dobrima je potrebno modernizovati u smislu IT inovacija, tako da su osnovne informacije dostupne turistima 24 sata i da daju mogućnost interesovanja velikih evropskih turističkih operatera.

Razvoj turizma proizvodi brojne pozitivne ekonomske efekte na drustveni proizvod i nacionalni dohodak i njihovu teritorijalnu preraspodjelu, na djelatnosti turističke privrede, na zaposlenost stanovništva, na platni bilans kao i mogućnost da se turizam može iskoristiti kao faktor bržeg privrednog razvoja.

Turizam takodje doprinosi očuvanju i zaštiti prirodne sredine. U skladu sa novim savremenim praksama, zahtjeva se da se dalji razvoj bazira na tzv. Eko-turizmu i na održivom razvoju turističkog sektora ali i drugih, turizmu više – manje komplementarnih djelatnosti. Turizam na taj način potpomaže uvodjenju „zelenih“ tehnologija i veće korišćenje obnovljivih izvora energije, a što je naročito bitno i za podizanje kolektivne svijesti drustva o znacaju očuvanja prirodne sredine.

Zbog svega toga gradjanska lista „Pljevlja svima “ će usmjeriti posebnu paznju na razvoj turizma i poljoprivrede, čime bi makar jednim dijelom riješili problem nezaposlenosti pljevaljske omladine i spriječili njihovo dalje iseljavanje. Takodje, tako bi doprinijeli ekonomskom razvoju Pljevalja, većoj produktivnosti rada i boljem životnom standardu. Razvojem turizma bi doprinijeli većem izvozu domaćih proizvoda, što takodje dovodi do direktnog priliva sredstava u lokalnu ekonomiju, održivosti životne sredine i lokalne zajednice.

Saopstenje je objavila Ana Jović kandidatkinja građanske liste “Pljevlja svima – dr Adnan Hadziosmanović”