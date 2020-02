U Adrovićima, po nalogu policije, kopa se kanal na granici sa Srbijom

Kakvi se radovi izvode i zbog čega se kopa kanal dubok oko metar i po i širok preko tri metra u selu Adrovići na mjestu ispod nekadašnje škole, na granici sa Srbijom, nismo dobili zvaničan odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, niti od MUP Srbije. Zemljani nasipi nastali kopanjem kanala visoki su do nekoliko metara. Za ove neuobičajene radove saznali smo zbog problema u vodosnabdjevanju mještana Adrovića. Ta vijest u Pljevljima izazvala je nagađanja da kanal treba da posluži kao zapreka od nekontrolisanog prelaska i šverca na tom dijelu granice između Srbije i Crne Gore ili da spriječi dolaske vjernika na litije Srpske pravoslavne crkve, koje traju preko 30 dana zbog usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti u CG.

Redakcija PVN poslala je i pitanje MUP-u Srbije pitajući da li su tačne nezvanične informacije mještana da se radovi u Adrovićima izvode po dogovoru ministara unutrašnjih poslova Crne Gore i Srbije, te da će Srbija na svojoj teritoriji, takođe, praviti zapreke, a ukoliko jeste kada je postignut dogovor, u kojoj dužini se rade radovi i da li će ih biti na još nekim mjestima duž granice.

Mještani Adrovića obratili su se Redakciji Pljevaljskih novina zbog problema u vodosnabdjevanju koji su nastali usled kopanja kanala u prethodna tri dana. Oni tvrde da su nezvanično saznali da se želi spriječiti ulazak stanovnika iz Srbije, pitajući kako će u ljetnjem periodu koristiti svoja imanja koja se nalaze u obje države? Kazali su da radove izvodi mehanizacija pljevaljskog opštinskog preduzeća Lokalni putevi a da su na terenu prisutni policajci.

Direktor Lokanih puteva Dragan Jovović potvrdio je da su Lokalni putevi izvođač radova na kopanju kanala u Adrovićima a da je Policija investitor radova, te da su tokom dana kupili pokidano crijevo koje je izazvalo prekid u vodosnabdjevanju ali da su imali problema od mještana koji su negodovali, kada je trabalo da ga zamjene novim .

-Treći dan u Adrovićima mehanizacija preduzeća Lokalni putevi kopa utovarnom lopatom kanal širine oko tri metra i dubine do metar i po. Sve se radi bez ikakvog projekta a nije bilo ni izlaska geomtra, niti nas je bilo ko obavjestio da će se radovi izvoditi, zbog čega je i presječeno crijevo, tako da je bez vode ostalo 5 do 6 kuća. Posebno je ugroženo domaćinstvo Dragomira Brašanca, koji drži 90 ovaca i četiri krave. Iako je danas izvođač radova izvršio prespajanje crijeva za vodu, vode u kućama još uvijek nema, rekao je mještanin Adrovića Simo Brašanc. Brašanac je rekao da je preko 15 ljudi u problemu jer je prekopan put zbog čega je onemogućen prilaz traktorima Lokvi sa koje se uzima voda za napajanje stoke. On nije znao da odgovori zbog čega se kopa kanal u januaru na visini od preko 1000 m i na pitanje kako se osjećaju zbog toga kratko je odgovorio „ko i svi ludaci“.

Ostalo je nejasno kakva je muka natjerala Policiju da u planinskim uslovima, po snijegu, nalaže kopanje dubokog zemljanog kanala?