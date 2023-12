U četiri grada se teško diše

Najveće zagađenje vazduha zabilježeno u Pljevljima, Bijelom Polju, Podgorici i Nikšiću.

U Pljevljima je juče ujutru izmjerena velika zagađenost vazduha, a prisustvo štetnih materija u vazduhu instrumenti Agencije za zaštitu životne sredine mjerili su tokom prethodne noći.

Koncentracija PM 10 čestica izmjerena u 10 sati iznosila je 449,3 mikrograma po metru kubnom što je devet puta više od dozvoljene dnevne koncentracije tih, po ljudsko zdravlje štetnih materija. Registovane su i znatno veće koncentracije PM 2,5 čestica koje su još štetnije po ljudsko zdravlje jer kako tvrde stručnjaci, zahvaljujući svojoj maloj veličini, sposobne su da prodru duboko u pluća, a čak mogu ući i u krvotok.

Vrijednost ovih štetnih materija u vazduhu u 10 ujutru iznosila je 402,2 mikrograma po metro kubnom, što je skoro 16 puta više od ciljane dnevne vrijednosti od 25 mikrograma. U isto vrijeme vrijednosti sumpor dioksida iznosile su 85,7 mikrograma po metro kubnom. Sat ranije koncentracija PM 10 čestica iznosila je 398 mikrograma po metru kubnom, a u 11 koncentracija zagađujućih materija spala je na 219 mikrograma po metru kubnom.

Predsjednik Ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović kazao je “Vijestima” da je već odavno zdravlje Pljevljacima ugroženo zbog velikog zagađenja, ali da niko ništa ne preduzima da bi se to stanje popravilo.

On je pozvao premijera Milojka Spajića koji je odrastao u Pljevljima da u vrh prioriteta stavi rješavanje aerozagađenja u rodnom gradu. Smatra da bi ozbiljna država trebalo da ima mjere i u varednim situacijama, ali prije svega preventivne i mjerljive planove, kako da se smanje posljedice aerozagađenja.

“To je do sada izostalo uprkos brojnim upozorenjima”, rekao je Mitrović.

On je kazao da pod hitno Vlada treba da zabrani loženje uglja u domaćinstvima i da će do kraja godine uputiti inicijativu da se to uradi. Samo u gradskoj kotlarnici, u Skerlićevoj ulici u centru grada, koja je označena kao jedan od najvećih zagađivača, godišnje se sagori oko dvije hiljade tona uglja. U Termoelektrani se ta količinu sagori za desetak sati.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine kazali su da je stanje kvaliteta vazduha uobičajeno za ovo doba godine zbog dominantne upotrebe čvrstih goriva za grijanje prostorija.

“Od kako se počne sa upotrebom čvrstih goriva za potrebe grijanja prostorija (u Pljevljima je to dominantno ugalj), počinju i problemi sa kvalitetom vazduha. Posebno je značajan uticaj meteoroloških faktora, jer se dodatno usložnjava problem usljed pojave temperaturnih inverzija, mirnog vremena bez vjetra i padavina uz visok atmosferski pritisak”, navodi se u saopštenju Agencije.

Navode da se na sjeveru, osim u Pljevljima, mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha nalazi i u Bijelom Polju.

“Na osnovu rezultata mjerenja, nedvosmisleno se potvrđuje da cijeli sjeverni region tokom sezone grijanja, u zavisnosti od meteoroloških uslova, u manjoj ili većoj mjeri ima zagađen vazduh. U centralnoj zoni kvalitet vazduha se prati na četiri mjerna mjesta, tri u Podgorici i jednom u Nikšiću. U urbanim zonama Podgorice i Nikšića, takođe su evidentirana prekoračenja granične vrijednosti srednjih dnevnih koncentracija PM10 i povremeno visoke i veoma visoke satne koncentracije PM 10 i PM 2,5 čestica”, tvrde u agenciju.

Ističu da je tokom novembra kvalitet vazduha u sjevernoj zoni prekoračenja granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 iznosila u Pljevljima 12 dana i u Bijelom Polju 11 dana, u centralnoj zoni broj dana sa prekoračenjima granične vrijednosti srednje dnevne koncentracije za PM10 čestice iznosio je u Podgorici-Zabjelo pet dana, Podgorici – Blok V jedan dan i u Nikšiću jedan dan.

Izvor-vijesti