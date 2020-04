U CG stigla medicinska oprema, donacija Džeka Maa i Petrosa Statisa: Rukavice, maske, viziri, testovi…

NA POZIV VLADE

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je rekao na aerodromu da je dužnost Vlade Crne Gore da obezbijedi zaštitna sredstva za zdravstvene radniike i za sve one koji se nalaze na prvoj liniji borbe sa koronavirusom

Vrijedna donacija medicinske opreme dopremljena je danas u Podgoricu, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

„Opremu je na poziv Vlade Crne Gore donirao osnivač Alibaba Grupe Džek Ma i njegova fondacija. Još jednu donaciju uputio je grčki biznismen Petros Statis“, navodi se u saopštenju.

Nuhodžić(Foto: Vlada Crne Gore)

„Vlada to radi uspješno a to potvrđuje i ova današnja dostava. Današnja doprema je jedna u nizu donacija biznismena Petrosa Statisa. Na zahtjev vlade danas imamo i značanju donaciju Džeka Ma, osnivača Fondacije Alibaba. Sve donacije, i ova današnja, iskaz su solidarnosti i prijateljstva prema Crnoj Gori. Za sve one koji su donirali i one koji to čine izražavam zahvalnost u ime Vlade Crne Gore“ rekao je Nuhodžić na aerodromu u Podgorici prihvatajući donaciju.

Predsjednik Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore dr Nermin Abdić rekao je da je u donaciji ukupno 300.000 zaštitnih rukavica, oko 550.000 hirurških maski i 45.000 N95 maski sa najboljim zaštitom od infekcije koronavirusom, 3.000 vizira i 2.000 testova za identifikaciju koronavirusa i oko 3.500 zaštitnih uniformi prvenstveno za zdravstvene radnike koji dolaze u kontakt sa pacijentima pozitivnim na korona virus.



Abdić(Foto: Vlada Crne Gore)

„Siguran sam da je zdravstveni sistem kadar da odgovori izazovima koji nas očekuju. Mogu poručiti sa zadovoljstvom građanima Crne Gore da je zdravstveni sistem odlučan, jedinstven i nikad složniji. Mogu građani mirno i bezbjedno da spavaju poštujući mjere NKT. Zajedno ćemo uspjeti u borbi protiv epidemije koronavirusa“, rekao je Abdić.

Nuhodžić se zahvalio građanima koji poštuju privremene mjere.

„A onima koji ih ne poštuju poručio je da će biti sankcionisani po propisma a sa ciljem zaštite zdravlja svih građana“, kazali su iz Vlade.