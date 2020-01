U Crnoj Gori 66 milionera, najbogatiji na računu ima 17,9 miliona eura

“Prema preliminarnim mjesečnim podacima, koje su banke dostavile Centralnoj banci na 31. decembar 2019. u Crnoj Gori ima 66 fizičkih lica koja imaju depozitu iznosu milion i više eura”, saopštili su iz CBCG.

Iz Centralne banke su kazali da najveći depozit fizičkog lica iznosi 17,9 miliona eura. Zakon spriječava da se saopšti podatak koja osoba ima najdeblji konto u banci. Iz Centralne banke su, međutim, kazali da građanin sa najvećim računom nije naš državljanin već stranac nerezident.

Najviše je onih koji imaju od million do pet miliona eura na bankama.

“Depozit u iznosu od milion do pet miliona eura imaju 63 fizička lica. Dva fizička lica imaju depozit u iznosu od pet do 10 miliona, a jedno fizičko lice od 10 do 20 miliona”, saopštili su strukturu milionera iz Centralne banke.