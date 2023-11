U Crnoj Gori preko 7.000 funkcionera

Poređenja radi, 2016. u Crnoj Gori bilo je 4.427 javnih funkcionera, a ove godine ih je 2.614 više, odnosno 7.041, koliko je predato redovnih godišnjih izvještaja o imovini i prihodima

Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) već u prvih devet mjeseci dostavljeno je 11.786 izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja, više u odnosu na godišnji nivo svih prethodnih godina rada ASK, pokazuje izvještaj o radu te institucije. Rast broja izvještaja pokazuje da raste i broj javnih funkcionera. Poređenja radi, 2016. u Crnoj Gori bilo je 4.427 nosilaca vlasti, a ove godine ih je 2.614 više, odnosno 7.041, koliko je predato redovnih godišnjih izvještaja o imovini i prihodima ove godine. To znači da na 88 stanovnika dolazi po jedan funkcioner.

– Agenciji je već u prvih devet mjeseci dostavljeno više izvještaja o prihodima i imovini po svim osnovima podnošenja u odnosu na godišnji nivo svih prethodnih godina rada ASK. Takođe, u prvih devet mjeseci dostavljeno je najviše redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini od početka rada Agencije. Rast broja dostavljenih izvještaja posledica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje javni funkcioneri dostavljaju po prestanku funkcije. Ovim je dodatno povećan obim rada nadležnog odsjeka, posebno u dijelu administrativno-tehničke provjere izvještaja – ističu iz ASK.

Agenciji je predat 7.041 redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini i 1.464 godišnja izvještaja po prestanku javne funkcije, a tu su i izvještaji o prihodima i imovini koji se predaju u roku od 30 dana po stupanju na funkciju (1.542), izvještaji o prihodima i imovini koji se predaju u roku od 30 dana po prestanku funkcije (1.033), izvještaji o prihodima i imovini u slučaju uvećanje imovine preko 5.000 eura (541), izvještaji o prihodima i imovini na zahtjev ASK, u slučaju pokretanja upravnog postupka, u skladu sa zakonom (157) i osam izvještaja o prihodima i imovini kandidata za predsjednika Crne Gore.

U zakonom propisanom roku do 31. marta 2022. godine, dostavljeno je 6.711 godišnjih izvještaja o prihodima i imovini. Agencija je pokrenula prekršajne postupke protiv svih obveznika koji nijesu u roku podnijeli redovni godišnji izvještaj.

Postupci protiv 264 lica

Zbog kršenja odredaba Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini, Agencija je u trećem kvartalu nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 264 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Tokom izvještajnog perioda okončano je ukupno 299 postupka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 92,3 odsto izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni je 21.920 eura.

– Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u prvih devet mjeseci u ovoj oblasti veći je od godišnjeg nivoa prvih šest godina rada ASK, što je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku – navode iz ASK.

– U skladu sa godišnjim planom provjere, u drugom kvartalu godine počela je kontrola izvještaja o prihodima i imovini u smislu tačnosti i potpunosti podataka i trajaće do kraja godine. U trećem kvartalu započeta je provjera tačnosti i potpunosti 654 izvještaja o prihodima imovini, od kojih je okončana provjera 628 izvještaja (od početka aprila 2023. po ovom osnovu započeta je provjera 760 izvještaja od planiranih 1.496). Broj provjerenih izvještaja u smislu tačnosti i potpunosti je i veći, imajući u vidu da nadležni odsjek provjerava izvještaje i po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev. S tim u vezi, nadležni odsjek je u trećem kvartalu, postupajući po službenoj dužnosti (anonimnim zahtjevima, zahtjevima drugih pravnih ili fizičkih lica) započeo provjeru 63 izvještaja o prihodima i imovini. U 12 izvještaja utvrđena su moguća kršenja zakona i predmeti su dostavljeni nadležnom odsjeku za pokretanje upravnih i prekršajnih postupaka – navodi se u izvještaju o radu ASK.

Dodatna provjera izvještaja, kao najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera (odnosi se na 20 visokorangiranih javnih funkcionera, izabranih u skladu sa stepenom ranjivosti oblasti–funkcije na korupciju), u skladu sa Godišnjim planom provjere za 2023, započeta je u drugom kvartalu i trajaće do kraja godine.

