U drugom dijelu dana naoblačenje, moguća slaba kiša

Na sjeveru Crne Gore, danas ujutru ponegdje moguća magla ili niska oblačnost, da bi tokom prvog dijela dana bilo uglavnom sunčano do malo oblačno. U drugom dijelu dana naoblačenje. Temperatura do 14 stepeni. Na jugu, do ranih popodnevnih sati sunčano, nakon čega će uslijediti jače naoblačenje, najprije na zapadu. Vjetar slab i promjenljiv, temperatura do 18 stepeni.

More, mirno do malo talasasto. Vjetar slab i promjenljivog smjera. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u utorak oblačnije uz slabe padavine, kišu u nižim, a susnježicu i snijeg u planinskim predjelima, uglavnom tokom noći. U srijedu promjenljivo, uz mogućnost za slabe padavine uglavnom tokom jutra. Od utorka sjeverni vjetar u pojačanju. Temperatura u blagom padu.

Na jugu, u utorak promjenljivo, samo ponegdje je moguća slaba, prolazna kiša, uglavnom na području Boke. Ponegdje će sjeveroistočni vjetar biti umjeren. U srijedu pretežno sunčano, sjeveroistočni vjetar već tokom jutra u smirivanju. I dalje neuobičajeno toplo za sredinu februara, do 18 stepeni.

EVROPA

Polje visokog vazdušnog koje je prethodnih dana dominiralno iznad većeg dijela kontinentalne Europe, donoseći joj tako stabilne vremenske prilike, polako biva istisnuto od strane frontalnih poremećaja pridošlih s Atlantika. Kiše će biti širom centranle i zapadne Evrope, a snijega samo krajem dana u oblasti Baltika. Nahladnije na sjeveru Finske, oko -18 u najtoplijem dijelu dana, najtoplije na jugu Pirinejskog poluostrva, i preko 20 stepeni.

BALKAN

Na većem dijelu Balkana promjenljivo, na jugu i istoku više sunca, a na sjeveru i zapadu više oblaka. U drugom dijelu dana u Sloveniji i na zapadu Hrvatske uglavnom slaba kiša. Najtoplije biće duž albanske i grčke obale Jonskog mora, oko 20 stepeni sredinom dana.

Izvor-rtcg