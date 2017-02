U Evropi Pljevja na sedmom mjestu po zagađenosti PM2,5

Pljevlja su sedmi po redu najzagađeniji grad Evrope, objavio je britanski list „Gardijan“, na osnovu podataka Svjetske zdravstvene organizacije.

Na prvom mjestu po zagađenosti su Tetovo, Tuzla, Skoplje, Zijevac i Pščina iz Poljske, bugarski Dimitovgrad, Pljevlja, poljski Ribnjak, Bitola i Vođislav Slonski.Gradovi su rangirani po osnovu koncentracija PM2 5 čestica

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (2003.) u svijetu se godišnje zbog aerozagađenja dogodi preko 2,7 miliona smrtnih slučajeva. Lebdeće čestice PM10 i PM2,5 mogu da prouzrokuju niz akutnih i hroničnih oboljenja, najviše respiratornog i kardiovaskularnog sistema.

Česticama koje su opasne po disajne organe čovjeka smatraju se one koje su manje od 10 µm. Tako male čestice imaju tendenciju i da se u deponuju u alveolama. Koji deo udahnutih čestica ce ostati u respiratornom traktu i dubina do koje ce prodreti pre nego se deponuju zavisi od njihove veličine kao najznačajnijeg faktora koji određuje opasnost od udisanja čestica.

Kako PM2,5 utiču na naše zdravlje?

Vrlo bitan uticaj na ljudsko zdravlje imaju čestice čiji je dijametar ≤ 2,5 μm. Posledice velikog unošenja ovih partikula u pluca obično završavaju sa hospitalizacijom, a u ekstremnim slučajevima i sa smrcu. Ljudi sa astmom, srčanim problemima il plucnim bolestima prvi su na udaru. Ove čestice mogu da izazovu negativne efekte po zdravlje i pri kratkim izlaganjijma, na primer samo jedan dan, a pogotovu pri dugim izlaganjima.

Kada dospiju do pluca čestice usporavaju razmenu kiseonika i ugljendioksida, skracujuci dah. To dovodi do veceg naprezanja srca, koje u uslovima povecanog napora kako bi kompezovao smanjeni unos kiseonika. Obično, ljudi koji su najosetljiviji na ovakve otežane uslove oboljevaju od respiratornih bolesti kao što su enfizem, bronhitis, astma i srčani problemi. Čestice kao i materije u vidu tečnosti i gasova koje se unose zajedno sa česticama na kojima se adsorbuju, ako se udahnu, a otrovne su, mogu doprineti i oštecenju organa kao, na primer, bubrega i jetre.

U zemljama EU masena koncentracija frakcija respirabilnih, grubih i finih čestica, PM10, se prati uokviru redovnog monitoringa (Council Directive 1999/30/EC, 1999; Council Directive 2008/50/EC). Važeca regulativa u EU propisuje srednju dnevnu vrednost za PM10 od 50 µg//m3 koja ne sme biti prekoračena više od 35 dana godišnje, a do 2010 se zahteva poboljšanje kvaliteta vazduha jer prekoračenja ne sme biti više od 7 dana godišnje.