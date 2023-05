„U kampanji će dominirati ekonomske teme, sve manje identitetska pitanja

Iznenađenje, ali i očekivan potez – tako analitičari komentarišu odluku stranaka Demokratskog fronta da političku borbu ubuduće vode sa različitih kolosjeka.

Ana Nenezić iz CEMI-ja kaže da kao što su često govorili tokom i nakon predsjedničke kampanje koju je vodio Andrija Mandić, dalju politiku opredijeliće sam Mandićev rezultat na izborima.

„Imajući u vidu da taj rezultat nije bio zadovoljavajući za DF, ono što se potpuno realno očekivalo, politički vrlo logično da se oni pozicioniraju i vrate na početne radikalne pozicije“, smatra Nenezić.

Profesorka sa Univerziteta Donja Gorica Nikoleta Đukanović ističe da je, ipak, u pitanju koalicija koja postoji jako dugo i funkcionisala je kao jedinstvena partijska struktura.

„Negdje iznenađuje, ali mislim da unutar njih ne postoje toliko različita mišljenja po pitanju razvoja ili ključnih elementarnih pitanja u odnosu na unutrašnju i spoljnu politiku“, smatra Đukanović.

Osim razlaza DF-a, ovaj predizborni period obilježile su i kadrovske promjene, ali za sada samo u opoziciji.

Tako će DPS na ove izbore izaći pred birače bez imena koja su dugo godina bila zaštitni znak te partije. Novina je i to što na izbornim listama SD-a, SDP-a i Liberalne partije neće biti lidera tih stranaka.

Ipak, sa takvim odlukama partije su, smatraju u CEMI-u zakasnile.

„To su promjene koje su trebale da započnu ako ne nakon parlamentarnih izbora onda nakon lokalnih izbora u Podgorici, poruke birača su bile jasne. Strah me da smo sada ušli u nešto što je zakašnjela reakcija, nema dovoljno vremena da ove promjene iskomunicirate ka samim biračima“, kaže Nenezić.

Upravo zbog toga, pitanje je, kaže Đukanović, koliko će kadrovska osvježenja pomoći partijama da zadrže stare, i pridobiju nove glasače.

„Da li je to dovoljno da zaustavi osipanje glasova od 2016. godine do 2020. preko prošlogodišnjih i ovogodišnjih izbora i da li će biti dovoljno da zakamuflira onu dubinsku reformu koja je bila potrebna. Mislim da su te partije na ovaj način djelovale tako u prethodnom periodu. Mislim da se to ne bi desilo po pitanju njihovog rejtinga“, navodi Đukanović.

A da predstave nove kadrove i ponude rješenje za brojne probleme u društvu, partije će imati nešto manje od mjesec, koliko će trajati izborna kampanja. Razlog je što su, kažu naše sagovornice, mnogi očekivali odgađanje izbora.

No, jedno je sigurno, kažu. U kampanji će dominirati ekonomske teme, a sve manje identitetska i nacionalna pitanja.

„Politika se može voditi na način kao što se to radilo ranije. Vidite da građani ne reaguju na isti način na nacionalne priče koje su uzbunjivale javnost, emocije i izvlačili nas na birališta, jer smo sve izbore predstavljali kao ključne i istorijske izbore i usmjeriti kretanje države. Sad su teme drugačije“, kaže Nenezić.

„Posebno spoljna politika će biti interesantna kako je dalje razvijati, jer mislim da partije koje će sjutra formirati vladu itekakao različite ne samo sa stanovišta njihovih partijskih interesa nego i po tome kako vide budući spoljno politički razvoj Crne Gore. To su teme oko kojih će se teško praviti kompromis“, kaže Đukanović.

A da li će ga biti imaćemo priliku da gledamo nakon 11. juna.

Tada ćemo i znati da li će i ovi izbori biti samo još jedan čin u nestabilnoj političkoj drami ili će pak Crna Gora nakon tri godine ući u mirnu luku.

