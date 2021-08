Pravoslavni vjernici su prvi put u Pljevljima molitve za zdravlje, mir u svijetu i dobru volju među ljudima uputili tokom svenoćnog bdenije sa Svetom Liturgijom u Manastiru Svete Trojice uoči praznika Svetog Velikomučenika Pantelejmona.

-U nedjelju veče, 08.Avgusta u manastiru Svete Trojice služeno je svenoćno bdenije po Svetogorskom bogoslužbenom tipiku a u nastavku Sveta Liturgija. Svečanim bogosluženjem načalstvovao je iguman manastira protosinđel Zosima uz molitveno učešće igumanija manastira Podmalinsko mati Katarine sa sestrama i igumanije manastira Dobrilovina mati Makrine sa sestrama koje su pojale za pjevnicom i mnogobrojnog vjernog naroda koji je došao da se pomoli Svetom Pantelejmonu i da se pričesti Svetim Tajnama Hristovim – navodi se na stranici Pravoslavna Pljevlja.

Sveti Velikomučenik Pantelejmon, poštovan u pravoslavnoj, rimokatoličkoj i anglikanskoj crkvi, smatra se zaštitnikom medicine i apotekara, postradao je za Hrista u Vitinijskoj pokrajini u gradu Nikomidiji, po julijanskom kalendaru 27.jula 305.godine, u vrijeme bezbožnog cara Maksimijana.

U žitju Svetog Pantelejmona, čije ime znači svemilostiv, piše da je prema svima bio milostiv: besplatno liječaše bolesnike i činjaše milostinju sirotinji, obilno razdajući očevo bogatstvo nevoljnima.

„On beše ne samo lekar rana nego i bednoće ljudske, jer svi dobijahu od njega obilnu milostinju, i ubogi se obogaćivahu njegovom darežljivošću, a u lečenju mu pomagaše blagodat Božja. Jer njemu bi dat odozgo dar isceljenja i on besplatno lečaše svaku bolest ne tolika apotekarskim lekovima koliko prizivanjem imena Isus Hristova. Tada se Pantoleon pokaza da je ustvari Pantelejmon, tojest svemilostiv, jer i po imenu i stvarno on svima ukazivaše milost i nikoga ne otpuštaše od sebe prazna i neutešna; neimućnima davaše pomoć, a bolesne lečaše besplatno. I k njemu se obrati sav grad sa svojim bolesnicima, napustivši sve ostale lekare, jer se ni od koga ne dobijahu tako brza i potpuna isceljenja kao od Pantelejmona koji uspešno lečaše i ni od koga plate ne primaše. I sav narod slavljaše ime svemilostivog i besplatnog lekara, a ostale lekare osuđivahu i ismevahu. Usled toga kod lekara se pojavi nemala zavist i mržnja prema svetitelju; to otpoče još od onoga vremena kada gorespomenuti slepac progleda“ – dio je iz žitja Svetog Pantelejmona.

Foto Pravoslavna Pljevlja

protosinđel Zosim