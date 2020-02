U nedelju krsni hod od Brvenice do Pljevalja

Litija kroz Šula kreće u 13 časova

Pozivamo sve građane od Židovića do Ljubišnje da u nedelju 9. februara učestvuju u velikoj svenarodnoj litiji koja u 13 časova kreće od hrama na Šulima (kroz naselje) a onda vozilima do Brvenice odakle u 15 časova krećemo pješke do crkve Svete Petke u Pljevljima.

Naročito pozivamo građane koji do sada nisu učestvovali u litijama da nam se pridruže i budu dio ove najveće porodice, koja jednodušno i mirno iskazuje svoj protest protiv anticrkvenog Zakona o slobodi vjeroispovjesti. Naglašavamo da je i ova, kao i svaka druga litija molitveni hod, u kom mi na hrišćanski način branimo svoje! Svi su dobrodošli bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost jer mi složno, kao nikada do sada NE DAMO SVETINJE!!!

ODBOR ZA ODBRANU SVETINJA