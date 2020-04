U ODT Pljevlja zbog kršenja mjera NKT procesuirane 43 osobe

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima do sada su procesuirane 43 osobe zbog toga sto su, kršeci preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela i naredbe Ministarstva zdravlja, učinili krivicno djelo – nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Riječ je o licima koja su najčešće kršila mjere koje se odnose na zabranu međugradskog saobracaja , kao i izlaska iz objekta stanovanja od 19 sati do 5 sati narednog dana.

-Što se nas tiče, situaicija je u potpunosti jasna. Ko je disciplinovan i odgovoran, poštuje propise, onda nema razloga za brigu. S druge strane svi koji se odluče da krše preporuke i naredbe nadležnih državnih organa sami sebe dovode u situaciju da budu procesuirani. Upravo to i radimo u Osnovnom državnom tužilastvu u Pljevljima, kao i u svim drugim Osvnovnim državnim tuzilastvima – pozivamo na odgovornost sve one koji svojim ponašanjem dovode u opasnost i sebe i druge. To ce biti tako sve dok postoje gradjani koji svjesno, krseci propise, ulaze u zonu krivične odgovornosti, kazala je Nataša Bajčeta, tužiteljka portparolka Osnovnog državnog tužilastva u Pljevjlima.

Iz pljevaljskog tužilastva na samom početku mjera pozvali su građane da se pridržavaju svih preporuka nadležnih zdravstvenih institucija. To međutim nisu jedini predmeti u kojima reaguju u kratkom roku.

-Svjesni činjenice da je žrtvama porodičnog nasilja, u uslovima uzrokovanim korona virusom, neophodna dodatna sigurnost i institucionalna zaštita podsjećam na činjenicu da efikasno reagujemo i u predmetima nasilja u porodici. U skladu sa uputstvom vrsioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, nadležna državna tužilaštva u kratkom roku preduzimaju neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i procesuiraju prijavljene u predmetima porodičnog nasilja, naglasila je Bajčeta.

Osnovno državno tuzilastvo u Pljevljima nadležno je za opstine Pljevlja, Žabljak i Šavnik. Bajčeta poziva na stanovnike ovih opština, ali i citave Crne Gore da ne budu manjina koja svojim nedisciplinovanim ponasanjem dovodi u opasnost sebe i članove svoje porodice, komšije prijatelje. Da zbog takvog ponašanja ne bi reagovalo i tužilaštvo iz ove institucije apeluju na građane da ostanu doma.

Izvor RTCG