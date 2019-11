U opštinama gdje manjinski narodi čine većinu isticaće se i njihova zastava

Predlogom zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, koji je u skupštinskoj proceduri, omogućiće se da u službenim prostorijama organa lokalne samouprave i javnih ustanova čiji je osnivač opština, odnosno država, a gdje pripadnici manjinskog naroda čine većinu, bude istaknuta i zastava tog manjinskog naroda, piše Pobjeda. To pravo ne može se koristiti ako, prema rezultatima dva posljednja uzastopna popisa, pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, ne čine većinsko stanovništvo.

Definisano je da se u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine više od pet odsto stanovništva, prema rezultatima posljednjeg popisa, na dan nacionalnog praznika tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, na zgradama organa lokalne samouprave ističe zastava tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice. Ovo pravo ne može se koristiti ako na dva posljednja uzastopna popisa rezultati budu manji od pet odsto.

– Kada se nacionalni simboli upotrebljavaju, odnosno ističu uz državne simbole, državni simbol zauzima počasno mjesto – navodi se u obrazloženju Predloga.

Nacionalni simboli ne smiju se isticati na zgradama i u prostorijama Skupštine Crne Gore, osim prostorija poslaničkih klubova, Predsjednika Crne Gore, Vlade Crne Gore, ministarstava i drugih organa uprave Ustavnog suda Crne Gore, sudova, Državnog tužilastva, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vojske, Univerziteta Crne Gore, Centralne banke i Državne revizorske institucije – predviđeno je Predlogom.

Zabranjena je upotreba nacionalnih simbola i prilikom međunarodnih susreta, političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih skupova u organizaciji ovih državnih organa, kao i drugim skupovima na kojima se predstavlja Crna Gora.

Propisano je da se himna ne smije izvoditi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. U tekstu i melodiji himne ne mogu se prilikom izvođenja vršiti izmjene. Propisano je da na grbu i zastavi nije dozvoljeno ništa ispravljati, dodavati ili mijenjati, ali uz prethodno odobrenje savjeta, grb i zastava mogu se upotrijebiti kao sastavni dio amblema, odnosno znakova udruženja.

Zakonom je propisana zabrana upotrebe grba i zastave kao znaka političke stranke, privrednog društva, ustanove i drugog pravnog lica ili organizacije. Propisana je zabrana upotrebe grba i zastave kao znaka političke stranke, privrednog drustva, ustanove i drugog pravnog lica ili organizacije. Grb i zastava ne mogu se upotrebljavati kao robni ili uslužni žig, uzorak ill model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje roba ili usluga. Zabranjuje se upotreba grba i zastave, ako su ogrebeni ili ako su zbog izgleda nepodobni za upotrebu. Ako su oštećeni ili za upotrebu nepodobni, grb i zastava povlače se iz upotrebe.

Predlogom je previđeno da kazne za nepoštovanje nacionalnih simbola za pravna lica iznose od 500 do 20.000 eura, za preduzetnike od 150 do 6.000, a za fizička lica od 30 do 2.000 eura.