U Pljevljima audicija za menifestaciju „U ritmu Evrope“

U Pljevljima će se 23. februara održati audicija za mlade uzrasta od 14 do 21 godine, koji žele da nastupe na poznatoj muzičko – plesnoj manifestaciji „U ritmu Evrope“.

Poslije lijepih ranijih iskustava, u opštini Pljevlja su odlučili da i ove godine organizuju audiciju i pošalju svoje predstavnike na finalno veče manifestacije „U ritmu Evrope“.

Pripreme za audiciju su pri samom kraju, a u pljevaljskom Sekretarijatu za društvene djelatnosti, koji se pojavljuje kao organizator, očekuju i solidan odziv djece i kvalitetno izvođenje melodija na jeziku dodijeljene zemlje, kaže sekretarka Sekretarijata Emina Salihović.

„Ovogodišnja audicija održaće se 23. februara, u 15 sati u nekadašnjem Domu Vojske. Pozvana su sva djeca osnovnog i srednjškolskog uzrasta koja žele da se okušaju u ovom zanimljivom takmičenju, da se prijave i budu dio audicije. Stručni žiri odabraće najbolje i u vokalnom izvođenju i u plesnim koreografijama koje spreme. Ovog puta imamo malo ograničenje kada su u pitanju godine prijavljenih takmičara. Do sada je to bilo od 12 do 21 a sada od 14 do 21, ali sam sigurna da to neće uticati ni na brojnost učesnika, a posebno ne na kvalitet, jer je na području Pljevalja mnogo talentovane djece“, kaže Salihović.

Nakon što bude izabran predstavik Pljevalja, Salihović najavljuje ozbiljne pripreme za finalno takmičenje.

Mi smo se ugovorom sa organizatorima manifestacije obavezali da djeci omogućimo sve potrebne uslove da se dobro spreme za takmičenje, i ne sumnjam da ćemo zahvaljujući i dosadašnjem iskustvu to i ovog puta učiniti, tako da će oni imati punu podršku u odlasku na takozvane bud kampove koji će biti na Cetinju u martu i aprilu, i trajaće četiri dana. Opština će obezbijediti i prevoz, puni pansion, koreografa kao i koordinatora sa zadatkom da svakog trenutka bude tu i pruži neophodnu pomoć bez obzira na šta se ona odnosila. Dakle, mnogo posla je pred nama, trudićemo se da ga uradimo na najbolji mogući način, a nadam se da će to biti nagrađeno nekim dobrim rezultatom našeg predstavnika“, zaključuje Salihović.

Finalno takmičenje manifestacije „U ritmu Evrope“ biće najvjerovatnije održano krajem maja ili početkom juna.

Izvor-rtcg