U Pljevljima i Nikšiću će za imovinske delikte odgovarati sedam osoba

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, izvršenih na teritoriji Nikšića i Pljevalja, rasvijetlili sedam krivičnih djela i nadležnom tužilaštvu procesuirali sedam lica.

Protiv B.J. (30) iz Nikšića podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojiništvo, na način što je 4. jula, fizički napao oštećenog koji se nalazio u svom stanu, nanoseći mu povrede u predjelu glave i tijela nakon čega je od njega otuđio mobilni telefon, novac i lična dokumenta.

Nakon izvršenog krivičnog djela osumnjičeni se dao u bjekstvo i bio je nedostupan nadležnim organima te je za njim raspisana lokalna potraga. On je lociran danas na graničnom prelazu Dobrakovo i lišen slobode zbog razbojništva.

N.C. (25) iz Nikšića se na teret stavlja krivično djelo iznuda koje je, kako se sumnja, izvršio na štetu jednog lica na način što je 13. jula u ulici Ratka Vujovića prišao oštećenom i oduzeo mu motocikl marke „Kawasaki“ i tom prilikom mu saopštio da će mu motocikl vratiti nakon što mu oštećeni donese novac u iznosu od 4.000 eura. Policijski službenici su od osumnjičenog oduzeli predmetni motocikl i vratili vlasniku.

Protiv U.S. (39), takođe iz Nikšića, nadležnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa.

Sumnja se da je U.S. u februaru sa parking prostora u ulici Alekse Backovića otuđio vozilo marke „VW Jetta“ koje je nakon toga prodao trećem licu. Policijski službenici su pronašli ovo vozilo i vratili ga vlasniku.

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa podnijeta je krivična prijava i protiv D.K. (33), a koje je djelo izvršio na štetu jedne firme iz čijih je prostorija otuđio električne instalacije sa više radnih mašina, koje je nakon toga prodao na otpadu sekundarnih sirovina.

Protiv maloljetnog lica starog 16 godina nadležnom državnom tužiocu u Nikšiću podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo utaja. On je kako se sumnja, 27. maja sa stola jednog ugostieljskog objekta otuđio mobilni telefon koji je pronađen i vraćen vlasniku.

Državnom tužiocu u Pljevljima podnijeta je krivična prijava protiv I.G. (40) iz Pljevalja koja se sumnjiči za krivično djelo krađa. Ona je od jedne osobe, dok su se nalazili u prehrambenoj prodavnici, otuđila 200 eura.

Takođe, pljevaljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.J. (39) iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara štetu lica iz Pljevalja.

On je tokom maja putem jedne društvene mreže sa lažnog profila, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu oštecenog – obećao mu značajnu novčanu dobit putem klađenja, kojom prilikom mu je oštećeni u tri navrata uplatio novac u iznosu od 1.890 eura.