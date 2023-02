U Pljevljima noću radi samo jedno taksi vozilo

Lokalna uprava treba da povede računa o starijim sugrađanima koji često ne mogu ni doći do bolnice, kaže doktor Vraneš

Od ponoći do pet sati ujutru u Pljevljima dežurno je samo jedno taksi vozilo, a tokom 24 časa postoji jedna ekipa Hitne pomoći za hitne intervencije, tako da je to izuzetno teška situacija za stara i oboljela lica.

U Pljevljima radi oko 70 taksista,a najveći problem je što oni ne rade u noćnim satima jer im to, kako saznajemo, nije isplativo.

Kada je u pitanju Hitna pomoć, Pljevljaci često dobijaju odgovor da je ekipa otišla na teren i da nema druge koja bi došla da im ukaže pomoć. Inače, pljevaljsko stanovništvo jedno je od najstarijih u Crnoj Gori sa prosjeokom od 42 godine.

Iz lokalne uprave ističu da na područjku opštine postoji veliki broj starijih osoba kojima je pomoć potrebna, te da Opština finasira rad 14 gerentodomaćica.

-Trenutno imamo 102 lica kojima gerentodomaćice pružaju pomoć. Imamo još 10 starijih koji žive sami i potrebna im je pomoć gerontodomaćica,a donedavno smo imali 17 takvih zahtjeva ali jedan broj je riješen – ističu iz lokalne uprave.

Ljekar u Opštoj bolnici Pljevlja Dario Vraneš smatra da lokalna uprava mora da povede više računa o ovom pitanju i da na neki način stimuliše taksiste koji rade treću smjenu ili da postigne neki dogovor sa taksi udruženjima kako bi ova služba funkcionisala i tokom noći.

Imamo slučajeve da neki autobusi kreću sa autobuske stanice u četiri ili pet časova izjutra i pozovete taksi da da vas preveze do Autobuske stanice a taksi službe u to vrijeme nema ili je to jedino vozilo. Nažalost opštinski službenici i funkcioneri su se začaurili i ne razumiju i ne znaju potrebe građana.Umjesto da te probleme rješavaju oni ih i ne vide ili ne osjećaju – ističe Vraneš.

On pojašnjava da formacijski Pljevlja po broju stanovnika mogu da imaju samo jednu ekipu Hitne pomoći jer tako nalažu pravila.

– Naša opština decenijama gubi stanovništvo i sada ima jednu ekipu Hitne pomoći – kaže Vraneš i dodaje da se prema svim opštinama primjenjuje isto pravilo ali da su Pljevlja posebna u mnogim slučajevima.

– Mnoga stara i iznemogla lica sama žive i ako do njih ne može da dođe vozilo Hitne pomoći ili ako ne može da dođe taksi vozilo oni teško mogu doći do bolnice. Radio sam oko šest godina u pljevaljskoj Hitnoj pomoći i sjećam se kad nas nazovu ljudi sa sela i kažu: „dođite, mi ćemo platiti“. Ti ljudi zaista imaju novac ali nema ko da im pomogne. Oni mogu da dođu sa taksistom ali šta ako nema ni taksija u momentu kada njima pozli – pita Vraneš.

Kada je u pitanju broj ekipa Hitne pomoći, Pljevlja se razlikuju od drugih sredina i po tome što imaju treću smjenu u industrijskim i rudarskim kompanijama.

– Iz iskustva znam da ekipa Hitne pomoći ode u neko selo, a desi se nesreća u Rudniku uglja, Termoelektrani, Rudniku olova i cinka „Šuplja stijena“, u pogonima drvoprerade ili slično. Zato je potrobno da makar u našem gradu, kako zbog sela, tako i zbog industrijskih postrojenja i gradskih potreba, postoje makar dvije ekipe Hitne pomoći – zaključio je Vraneš.

Izvor-dan