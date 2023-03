U Pljevljima se grade dva pravoslavna hrama, mještani poklonili dio imanja

Mještanin Slavko Zindović je poklonio dio imanja u Obardama, dok su Ostojići darovali su dio imanja u Kosanici

U sali parohijskog doma na Gukama episkop mileševski Atanasije potpisao je ugovore o poklonu zemljišta za izgradnju pravoslavnih hramova u selima Kosanica i Obarde.

Mještanin Slavko Zindović je poklonio dio imanja u Obardama, dok su Radovan, Ivica i Milovan Ostojić darovali su dio imanja u Kosanici.

Potpisujući ugovore o poklonu sa darodavcima, episkop Atanasije im je zahvalio i blagoslovio ih.

– Neophodno je da se Gospoda našega Hrista zagrlimo kao brata svoga, jer On to i želi i zato je i došao, da bude brat naš, i da se Njime rukovodimo u ovom životu, i da prihvatimo to da budemo svetlost svetu i so zemlji – poručio je episkop Atanasije u svojoj besjedi.

Izvor-dan