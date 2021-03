U Pljevljima rad ugostiteljskih objekata do 22 sata, do kada je i sloboda kretanja

Od četvrtka, 1. aprila, do 9. aprila produžava se vrijeme slobodnog kretanja. Svi građani, umjesto do 21 čas, slobodno mogu da se kreću do 22 časa. Zabrana je na snazi, kao i do sad, do 5 ujutru, kazala je na konferenciji za medije ministarka zdravlja Jelena Bojović Borovinić.

Produžava se i radno vrijeme maloj privredi (prodavnicama, salonima, buticima, fizerskim i kozmetičkim salonima, zanatlijama…). Umjesto do 20 časova, radiće do 21 čas.

Otvaraju se i bašte ugostiteljskih objekata i to u Podgorici, Baru, Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Andrijevici, Pljevljima, Beranama, u Ulcinju i na Cetinju. Ugostiteljski objekti radiće do 21 čas. Za jednim stolom mogu da sjede dva gosta, a razmak između stolova mora da bude metar i po. Muzika, u baštama lokala nije dozvoljena. Naglašavamo da se dozvola rada ne odnosi na bašte koje su zastakljene.

U isto vrijeme, od sjutra se dozvoljava, u cjelosti, regularan rad ugostiteljskim objektima u Budvi i Tivtu. Radno vrijeme i njima je do 21 čas. Muzika, kao što inače nije dozvoljena na teritoriji cijele države, nije ni u ugostiteljskim objektima u Budvi i Tivtu.

Tržni centri se neće otvarati ove nedjelje. Zabrane međugradskog saobraćaja ostaju na snazi.Nikšić i Šavnik ostaju zaključani jer oni i dalje imaju preko dvije hiljade zaraženih na 100 hiljada stanovnika.Uslovi za ulazak u Crnu Goru ostaju isti.

Ministarka zdravlja Jelena Bojović Borovinić kazala je danas da moramo zajednički da shvatimo ulogu svakog pojedinca lično i zamolila sve da poštuju epidemiološke mjere.

-Apelujem na sve da se vakcinišu i da budu sigurni da je svaka vakcina koja je na raspolaganju u Crnoj Gori efikasna, sigurna, bezbjedna i kvalitetna“, rekla je Borovinić Bojović navodeći da će se novinari i svi medijski radnici vakcinisati AstraZeneka vakcinom i da ona počinje sjutra.

Dodala je i da novinari trenutno ne mogu da biraju vakcinu jer je dostupna AstraZeneka, ali da to ne znači da u narednom periodu to neće biti moguće.

„Svjedoci smo da je Svjetska zdravstvena organizacija izdala saopštenje da je bezbjednai sigurna. Postoje određene situaije koje mogu imati nuspojave koje mogu imati i letalni ishod. Kada uporedite broj vakcinisanih sa brojem onih čija se smrt dovodi u vezu sa AstraZenekom mali je u odnosu na koristi“, rekla je Borovinić-Bojović.