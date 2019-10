U Pljevljima Vlada nam dodijelila eko naknadu do tri miliona evra

Danas je u Pljevljima odrzana 139.sjednica Vlade CG a od 15 tacki dnevnog reda, o kojima se rapravljalo, sedam je bilo posveceno pljevaljskoj opstini. Najvise sto su Pljevljaci dobili je oko 2,5 miliona do tri miliona evra, koji bi od 2020. godine trebalo da se sliju u lokalni Budzet, nakon sto je danas Vlada utvrdila predlog odluke o visini i nacinu placanja eko- naknade za zastitu i unapredjenje zivotne sredine. Cifra koju bi Budzet opstine moga da prihoduje po tom osnovu procjenjivao se u iznosu od 2.000.ooo do 5.000.000 evra. Pljevljima je ovoj godini pripalo i 2,6 miliona evra, na osnovu izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave koji opstinama daje 15 odsto prihoda poreza na dohotka fizickih lica pa su predstavnici Vlade danas saopstili da ce Pljevlja u narednoj godini imati sigurnih od pet do 5,6 miliona evra, po ta dva osnova. Dogovorena je dinamika isplate duga opstine prema EPCG, po osnovu nezakonito naplacene eko naknade u iznosu od 2,5 miliona evra, u narednih 10 godina.

Zbog ne rjesavanja duznicko-povjeralckih odnosa Opstine Pljevlja i Poreske uprave bivsi predsjednik opstine Mirko Djacic dao je ostavku. Vlada je danas usvojila informaciju po kojoj ce, ne precizirajuci vrijeme, *u najkracem roku* predstavnici Poreske uprave i opstine traziti zakonit model da se opstini nadoknadi preko 4,4 miliona evra koliko Vektra Jakic duguje za koncesione naknade za koriscenje sume a isto toliko opstina je duzna drzavi za neizmirene obaveze za bruto zarade.

Na konferenciji za medije premijer Dusko Markovic najavio je ulaganja od preko 100 miliona evra u opstinu Pljevlja, od cega se vecina odnosi na sanaciju Termoelektrane i jalovista Gradac i Maljevac, a ostatak na sanaciju i izgradnju magistralnog puta prema Sarajevu i puta Vrulja /Mijakovici. Novina je da ce planirana sanacija jalovista Gradac i Maljevac biti zavrsena u julu 2020. godine, dakle za devet mjeseci.

Vlada je razmatrala i pet informacija koje se odnose na: sanaciju crnih ekoloskih tacki u PV, aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije PV, aktivnostima koje se odnose na projekat rekonstrukcije i sanacije prvog bloka TE, o projektima koji se realizuju na magistralnim i regionalnim putevima u opstini i o neadekvatnim prostornim kapacitetima Opste bolnice i potrebi izgradnje nove zgrade bolnice.

Nakon sjednice, odryane u Domu kulture, premijer Maarkovic je ministrima i predsjednikom opstine Igorom Golubovicem prosetao Ulicom kralja Petra prvog.

