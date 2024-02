U ponedjeljak štrajk prosvjetara: Podrška 70 odsto radnika

Sindikat prosvjete donio je odluku o organizovanju štrajka od ponedjeljka 19. februara. Predsjednik Sindikata Radomir Božović saopštio je da blizu 70 odsto prosvjetnih radnika podržava štrajk, a da se on neće osjetiti u vrtćima i resursnim centrima.

Sa konferencije Sindikata prosvjete (Foto: RTCG)

Kako su saopštili na konferenciji, štrajkom ne zatvaraju vrata pregovorima sa Vladom, ali su prinuđeni da ga započnu.

„Blizu 70 odsto prosvjetnih radnika podržava štrajk. U dogovoru sa direktorima škola nastavu mogu organizovati oni prosvjetni radnici koji ne štrajkuju. Štrajk se neće osjetiti u vrtićima i resursnim centrima”, kazao je on.

Božović je istakao da su uradili sve da do toga ne dođe.

“Mi smo na sastanku, dakle, 7. februara, prije devet dana, predložili Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija neke modele koji bi bili prihvatljivi prosvjetnim radnicima. Poenta priče je da mi tražimo samo ono što smo dogovorili još prije dvije godine i što smo potpisali Granskim kolektivnim ugovorom 28. ili 9. decembra 2022. godine, a to je da nam od 1. januara 2024. godine se zarade uvećaju za 10 odsto”, kazao je predsjednik Sindikata Radomir Božović.

On je kazao da je ponuda Vlade da im se uvećaju zarade 15 odsto do kraja trećeg kvartala neodređena.

“Treći kvartal može da bude 1. jula, 1. avgusta, 1. septembra. Dakle, mi nemamo konkretno kada. Granski kolektivni ugovor ne prepoznaje formulu u kojoj zarade mogu da se uvećaju 15 odsto neto”, kazao je on.

Kaže da su ministarstvima poručili da kao Sindikat prihvata uvećanje zarada tokom trećeg kvartala iako se praktično za šest, sedam mesec iprolongira njihovo već potpisano i dogovoreno uvećanje zarada.

“Međutim, ta formula neto, pošto je Granski kolektivni ugovor ne prepoznaje, mi smo predložili da bude to u skladu sa onim što već imamo potpisano, da bude to određeno uvećanje putem koeficijenata, a kad se odbiju porezi i doprinosi, to dođe nek između 16-17 odsto neto. Dakle, dolazimo blizu onoga što je Ministarstvo finansija i ministar finansija predložio”, kazao je on.

Božović je kazao da su prije konferencije bili u Ministarstvu prosvjete, te da tamo nijesu našli ministarku, koja je na putu. sastali su se sa sekretarima koji nijesu imali ništa novo da im kažu.

„I dalje se državne priče, 15 odsto neto i treći kvartal. Dakle, jedna vrlo neodređena priča koja je vrlo maglovita i jednostavno nije konkretna. U ovom trenutku mi u prosveti stupamo u štrajk od ponedeljka 19. februara“, kazao je Božović.

Istakao je da oni traže ono što su dogovorili prije dvije godine, a ne povećanje zarada.

„Dakle, ovo je borba praktično za odbranu prava, pravde i dostojanstva prosvjetnih radnika. Ne možemo i ne smijemo da dozvolimo kao društvo da se jedan Granski kolektivni ugovor, koji ima rang zakona što se tiče zarada i ostalih prava za prosvjetne radnike, jednostavno stavi pod noge, da se baci bez riječi najave, bez riječi obrazloženja“, rekao je Božović.

Drašković: Ima načina da se djeci nadoknadi izgubljena nastava

Jovan Drašković je kazao da ovaj štrajk ne organizuje Sindikat nego Ministarstvo finansija.

“Neki direktori upozoravaju zaposlene da nemaju pravo na štrajk. Mi zaista nemamo pravo da budemo neslobodni ljudi”, kazao je on.

Istakao je da im je ponuđen sastanak u nedjelju u 17 sati sa ministrima prosvjete i finansija, dok je sastanak u Agenciji za mirno rješavanje sporova sjutra.

Drašković kaže da se štrajkom ne ukida pravo na obrazovanje djeci.

“Postoji način da se nadoknadi djeci sva izgubljena nastava. Ovaj štrajk neće trajati u nedogled”, kazao je Drašković.

Izvor-rtcg