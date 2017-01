U posjeti porodici Dujović: Rad se uvijek isplati

U vremenu kada većina mladih izbjegava život na selu zadovoljstvo je bilo upoznati Dejana (1976) i Biljanu (1985) Dujović iz Brvenice koji su porodičnu idilu pronašli na seoskom imanju. Iako je Dejan zaposlen u Graničnoj policiji već 22 godine nikada nije poželio da napusti Brvenicu gdje je i rođen. Od malih nogu učio je sve seoske poslove. Sve ga je zanimalo i ništa mu nije bilo teško. Da se taj rad isplatio Dejan dokazuje danas na svom uspješnom domaćinstvu gdje živi sa suprugom, devetogodišnjim sinom Aleksandrom i sedmogodišnjim Lazarom. Kao što je on vaspitavan od malena da radi tako uči i sinove.

Aleksandar, komunikativan dječak, veselog osmijeha, već pokazuje interesovanje za rad na imanju, dok Lazara više zanimaju kompjuteri. Aleksandar i Lazar pohađaju četvrti i drugi razred osnovne škole u Brvenici, koja danas broji 11 učenika.

– Otac Milko mi je veliki oslonac u životu. Kada se brat oženio pitao je da odlučimo koji će od nas dvojice da ostane sa njima. Brat je rekao da ostaje, a ja sam započeo kuću na našem imanju u zaseoku Turjak. Kada sam se oženio prešao sam sa Biljanom u našu kuću, koju smo kasnije dovršili – priča Dejan.

Kuća od 100 kvadrata, moderno je opremljena. Vrijedna domaćica Biljana sa suprugom je pažljivo i sa ukusom opremila domaćinstvo. Rođena je u Bušnjima u porodici Vuković, gdje je naučila da radi seoske poslove.Nikada nije imala želju da radi u gradu, samo je pripravnički staž radila šest mjeseci u Građevinaru. Dotjerana žena, moderno obučena Biljana ne odaje utisak žene koja radi teške seoske poslove. Da Biljana ozbiljno pristupa svemu što radi, da je odlična domaćica potvrdila je na ovogodišnjim “Danima sira” gdje je dobila drugu nagradu za specijalnu vrstu sira – trapista koji je naučila da pravi prije dvije godine. Osim trapista Biljana odlično pravi stari i mladi sir, a salate koje sprema od povrća iz njihovog plastenika izvrsnog su ukusa. Paprike, krastavci, ajvar – sve je sam napravila i uz pomoć supruga.Voli da pročita recepte na Internetu, isproba i primijeni. Ali pored novih jela neizbježna su i tradicionalna jela koja je naučila od svekrve Dušanke. Između ostalih i pita koju Biljana majstorski pravi.Kore razvlači oklagijom na starinski način od početka do kraja, po dva kolačića, kako stare domaćice kažu spajajujući ih i premazujući uljem da bi se pita bolje listala.

Mlijeko prodaju “RM komercu” i prezadovoljni su saradnjom sa tom firmom. Sir prave za svoje potrebe i rodbinu. Na imanju od jednog hektra imaju pet krava i dvije junice za koje je potrebno oko 2500 bala sijena .Da bi prehranili stoku Dujovići pokose oko deset hektara, koje većinom uzimaju od rođaka i u zakup.

– U početku smo pokušali da prodajemo sir, ali nije se isplatilo. Prodajemo mjesečno mljekari oko 1500 litara mlijeka – kaže Biljana i dodaje da za 700 grama trapista potrebno oko deset litara mlijeka. Kao što je uredna u kući tako je sve na svome mjestu u prizemlju kuće gdje su napravili mini siraru preko MIDAS projekta. Od prošle godine Biljana je registrovana kao vlasnik gazdinstva. Zajedničkim snagama Dejan i Biljana su završili kuću i napravili pomoćne objekte: štalu, sušaru, pojatu, kolibu… Svu nephodnu mehanizaciju posjeduju u domaćinstvu sa ocem i bratom: traktore, kosačicu, balirku, grabilicu, freze, sijačice…

Dejan naglašava kako su se od davnina njegov otac Milko i djeda Dušan bavili poljoprivredom i prodajom povrća, tako je i on nastavio. Iako je zaposlen u Pljevljima uz pomoć supruge stiže da završi sve poslove na imanju. Nije lako, ali kako kaže, svaki rad se isplati. Radio je graničnim prelazima na Šulima, Metaljci, Čemernu, a šest godina je putovao u Rajišiće u Bukovicu.

– Posijem od 700 do 800 kg krompira, oko 1500 struka kupusa. Zavisno do vremenskih uslova, a nađemo i do 10 tona krompira. Nemam problema sa plasmanom ovih proizvoda koje distribuiram u Pljevljima, u lokalnim marketima i hotelima – objašnjava Dejan.

Oko 2,5 hektara zasije žitaricama koje koristi za goveda. Dejan je zasadio voćnjak od 60 stabala šljiva i jabuka.Ove godine kao i u većini sela mraz je uništio voće i kod Dujovića. Iako imaju mnogo poslova, Dujovići stižu da posjete rodbinu, pođu na svadbe, na ljetovanje. Dejan voli sa društvom da ide u lov i ribolov. Za sve se nađe vremena, ističu Dejan i Biljana, kad je sloga u porodici i dobra organizacija.

– Družimo se komšijama. U blizini su Bajčetići, Vučetići. I djeca imaju drugare za igru. Pamtim kao dijete kada je bilo i po 200 mladih pored nekadašnjeg Omladinskog doma gdje smo igrali košarku. Danas ovaj dom propada, a i prodavnica koja je bila u neposrednoj blizini više ne radi – navodi Dejan.

Porodica Dujović pokazuje primjerom da život na selu može biti kvalitetniji od onog u gradu.Čovjek osjeti sreću kada upozna ljude koji se ne plaše rada i radosni su i zadovoljni što imaju zdravu porodicu, a za bolje uslove života rade svaki dan.

