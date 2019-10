U poslednje dvije i po godine eksproprijacija punila džepove

Iznosi će dostići 15 miliona evra

Tokom ove i prethodne dvije godine minimum 404 Pljevljaka imali su ili će imati priliv novca nastao eksproprijacijom zemljišta od strane: CEDIS-a, za izgradnju pristupnih puteva i stubnih mjesta za 400 kw i 220 kw dalekovode za podzemno kablo Pljevlja -Tivat, od EPCG-a za proširenja odlagališta Maljevac, Rudnika uglja za proširenje kopa Potrlica, opštine Pljevlja za izgradnju infrastrukture. Najviše predmeta za eksproprijaciju zemljišta je zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, izgradnje magistralnog puta Vrulja-Mijakovići, koje će

prema procjenama koštati preko 20 miliona evra, te adaptacije puta prema Prijepolju, na potezu Vijenac- Pljevlja.

U pljevaljskoj Upravi za nekretnine trenutno ima 600 aktivnih predmeta vezanih za eksproprijaciju, a u dosta slučajeva više vlasnika ima pravo na naknadu. Teško je doći do prave cifre, zbog predmeta koji su u toku ili u sudskom postupku, koja se slila u džepove Pljevljaka ali vjerovatno dostiže 15 miliona evra, s obzirom da će samo mještani Zbljeva dobiti oko 10 miliona evra. Najmanji iznosi za eksproprijaciju zemljišta bili su od 300 evra a najviši do 600.000 evra, koliko je dobila i Agrokoperativa “Doganje” koja je zemljište prodala Rudniku uglja preko

javnog izvršitelja, kao i neki mještani Zbljeva. Tokom prošle i pretprošle godine mještani koji su bili nezadovoljni otkupnim cijenama, prvenstveno iz Vijenca i Mijakovića, pravdu su zadovoljavali pred sudskim organima i tu postizali značajno veće cijene od ponuđenih od strane Državne komisije Uprave za nekretnine. Krajem prošle godine izmijenjen je Zakon o eksproprijaciji pa mještani mogu da se žale samo drugostepenom organu Ministarstvu finansija, i pitanje je koliko će biti zadovoljni cijenom kvadrata zemljišta koje je iznosila od 3 do 15 evra na selima a području GUP-a od 30 do 40 evra. U industrijskom centru Crne Gore takav priliv novca osjetio se neznatno u prometu nekretnina jer je veći dio novca otišao u atraktivnije gradove, gdje Pljevljaci očekuju da mogu imati prihode

od nekretnina. Izgradnja puteva Bijelo Polje-Vrulja- Mijakovići i Pljevlja- Metaljka, među najznačajnijim je investicijama na području naše opštine poslednjih decenija, međutim, radove na obje trase prate problemi oko eksproprijacije. Na tim putnim pravcima za sada ima 160 predmeta za eksproprijaciju i oduzima se preko 19, 6 hektara zemljišta potrebnih za izgradnju saobraćajnica. Mještani sa trase Vrulja-Mijakovići, sa kojima smo razgovarali, tvrde da je komisija u mnogo slučajeva odbila da obračuna zasade, šume, ograde i slično, već je ponudila naknadu samo za zemljište. Revoltirani takvim odnosom svi mještani sa ove trase, iz katastarskih opština Maoče i

Potkrajci, pravednu naknadu zatražili su na sudu.

– Komisija koja je radila procjenu, najprije nam je ponudila 5 evra po kvadratu, što je zaista nezamislivo. Nismo pristali na cijenu, predali smo sudu i nikakvih više informacija nemamo, a prva trasa je probijena, uveliko su ušli u posjede. Nezvanično smo čuli da su cijene uvećane ali da se država žalila i ko zna kad će i na koji način sve biti okončano. Konkretno meni, oduzeto je zemljište sa 60 stabala šljiva, srušena mi je garaža, ograde, praktično najbolji dio imanja. Ja se nisam protivio izgradnji puta ali sam htio da spriječim izvođenje radova dok se ne završi

postupak, ali mi je advokat savjetovao da to ne činim, da ću “navući policiju na vrat” jer put mora proći. Ovdje je u pitanju svršen posao, koji god iznos da procijene, država će uzeti dio i šta će nama ostati – ističe nezadovoljni mještanin.

Miloš Danilović, načelnik pljevaljske Uprave za nekretnine, potvrdio nam je da su svi predmeti na dionici Vrulja – Mijakovići na sudu, te da ukupna površina privatnog posjeda za eksproprijaciju iznosi 52.336 m2. Upitan da prokomentariše navode mještana sa trase Pljevlja-Metaljka, da je komisija, kao i u slučaju puta Vrulja- Mijakovići, ponudila cijenu od tri do 15 evra, te da odbijaju da plate zasade, šume, ograde, objekte, Danilović pojašnjava da je krajem septembra obavljena druga faza postupka koja se sastoji od popisivanja šumskih površina, voćnih zasada, objekata, ograda… na predmetnom zemljištu koje se ekspropriše, te da će biti donijeta rešenja a stranke mogu izjaviti žalbu na iznos. Dodatno, ističe Danilović, 11 vlasnika istaklo je zahtjeve u smislu člana 8 Zakona o eksproprijaciji jer nemaju ekonomskog interesa da koriste parcele koje su istakli.

– Predmetna eksproprijacija obuhvata pet katastarskih opština i to: Jugovo, gdje imamo 24 vlasnika, odnosno predmeta za eksproprijaciju, Židovići jedan – 9 predmeta, Židovići dva – 25 predmeta, Gotovuša – 34 predmeta, Velike Krće -22 predmeta. Ukupna procijenjena vrijednost eksproprijacije zemljišta (Židovići 2 – 6890m2, Jugovo – 10.757 m2, Židovići 1 – 2.577m2; Velike Krće – 50.973m2 i Gotovuša – 72.863m2) iznosi oko 285.000 evra, a naknadno će se znati ukupna cijena, kada se formira rešenje na osnovu doračunate vrijednosti zasada, ograda i slično. Za 35 vlasnika su urađena rešenja, stranke se nisu žalile i novac im je isplaćen – ističe Danilović.



Mještanin Gotovuše sa kojim smo razgovarali, nezadovoljan je prvobitno ponuđenim iznosom i nada se da će konačna procjena biti pravedna.

– Na početku su htjeli da nam plate golo zemljište, nigdje zasada, ograde, objekata. Žalili smo se u lokalnoj upravi gdje su nam kazali da je procjenu radila državna komisija te da će naknadno procijeniti ono što je na zemljištu. Očigledno je da je neko prvobitnu procjenu radio iz kancelarije. Najgore od svega, kako nam je pojašnjeno, što nemamo pravo na sudu da tražimo pravdu po novom zakonu, tako da ćemo biti prinuđeni da prihvatimo ono što nam ponude. Niko od nas se ne protivi izgradnji puta, hvala Bogu da smo to dočekali, ali ne mogu nam uzimati imanja u bescijenje – ističe mještanin.

Kako nezvanično saznajemo, i u slučaju adaptacije puta prema Prijepolju, na potezu Vijenac- Pljevlja, gdje je oduzimano od tri do 500 kvadrata zemljišta, mještani nisu postigli sporazum sa korisnikom eksproprijacije, Ministarstvom saobraćaja, koje je takođe odbilo da plati zasade, ograde, šume… pa je oko 150 vlasnika putem suda dobilo višestruko veću naknadu za eksproprijaciju, pritom su ogromni troškovi stvoreni vještacenjem u 150 predmeta, uslugama advokata, sudskim troškovima…

Radovi na svim putnim trasama su u toku osim na trasi Pljevlja-Vijenac. Na žalost, umjesto poboljšanja života u Pljevljima, eksproprijacija je doprinijela još većem iseljavanju ljudi i odlivu

novca.

