U prosjeku ostajemo bez 426 građana godišnje

Pljevlja su i dalje grad sa najvećim negativnim prirodnim priraštajem u Crnoj Gori i raseljavanjem stanovništva, a brojke u poređenju sa ostalim gradovima djeluju gotovo nestvarno. U toku 2019. godine negativni prirodni priraštaj iznosio je čak -242, rođeno je svega 193 djece a umrlo je čak 435 građana. Naš grad je među 16 gradova sa negativnim prirodnim priraštajem, ali nigdje stanje nije toliko alarmantno kao u Pljevljima. U Nikšiću je 72 umrlih više nego rođenih, slijede Mojkovac i Herceg Novi sa prirodnim priraštajem od – 61, Kolašin sa – 57, Cetinje sa – 46… Da situacija bude još gora, među neslavnim rekorderima smo i po razlici između broja doseljenih i odseljenih. Pljevlja je samo tokom prošle godine napustilo čak 325 građana a doselilo se svega 78.

Računajući podatke iz mjesečnih statističkih izvještaja Monstata, Pljevlja su od poslednjeg popisa, zaključno sa 2019. godinom, ostala bez 3.834 stanovnika. To znači da u prosjeku godišnje imamo 426 stanovnika manje. Od 2011. do kraja 2019. godine rođeno je 1.771 dijete, umrlo je čak 3.902 građana, doselilo se 729 ljudi a odselilo 2.437. Imajući u vidu da je na području naše opštine po popisu iz 2011. godine bilo 30.786 stanovnika, to znači da Pljevlja danas zasigurno nemaju ni 27.000 stanovnika, koliko su gotovo brojala posleratne 1921. godine. Rekordan broj stanovnika Pljevlja su imala 1971. godine 46.856.

Posmatrajući broj rođenih, najgora je bila 2015. godina kada su rođene svega 164 bebe, a najveći broj novorođenčadi 225, imali smo 2014. godine. U Pljevljima u prosjeku svake godine umre od 410 do 460 ljudi, a što se tiče raseljavanja najgora je bila 2018. godina kada je Pljevlja napustilo čak 379 ljudi.