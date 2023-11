U prostorijama biblioteke Srednje stručne škole predstavljena knjiga haiku poezije „Zlatni presjek“, autorke Tanje Todorić

Oči matematike u poeziji koja je kratka kao uzdah

Knjiga haiku pozije „Zlatni presjek“, autorke Tanje Todorić u izdanju beogradske „Alme“ i Haiku udruženja Srbije i Crne Gore, predstavljena je sinoć u prostorijama biblioteke Srednje stručne škole u okviru svečanosti povodom Dana ove obrazovne ustanove. Dugogodišnje stvaralaštvo ugledne profesorice simboličnim naslovom čitaoce uvodi u mikro i makro svjetove. Omoguđava spoznaju skladnih inteziteta u haiku stihovima i harmoniju prirode sa božanskim.

Na predstavljanju djela, učenici drugog razreda su dali doprinos multimedijalnim pristupom kroz naučna objašnjenja Zlatnog presjeka. Kazivali su i tumačili stihove, te govorili o primjerima u umjetnosti i prirodi gdje je prisutan broj 1,618.

Veče je vodila pomoćnik direktora Jelena Drobnjak, profesorica srpskog jezika i književnosti. Istakla je da su rijetke situacije u kojima se promoviše haiku poezija.



„Još rjeđe najavljujemo pjesnika među matematičarima ili matematičara među pjesnicima. Zato osjećam posebno zadovoljstvo što jednog takvog matematičara istovremeno takvog pjesnika ima naša škola“, rekla je Drobnjak.

Prema njenim riječima, Todorić voli jednostavnost, prirodu i naravno haiku poeziju.

„Ona je sve to objedinila u knjizi „Zlatni presjek“, ocijenila je Drobnjak.

Pored autorke, govorio je i pjesnik Boris Bajić koji je istakao da knjiga haiku poezije „Zlatni presjek“, Tanje Todorić već u naslovu ima nagovještaj prisustva trajnog sklada u Tvorevini.

„Za pjesnikinju, ishodište je red i spokoj u prirodnoj i matematičkoj sigurnosti gdje su pojave i senzibiliteti onostrani. Metafizička moć u meditativnim stihovima je autorkin apsolut i sloboda“, rekao je Bajić.

Prema riječima Bajića, „najkraće pjesme na svijetu“, koje su potekle iz Japana, a život na ovim prostorima dobile krajem dvadesetih godina prošlog vijeka, dokaz su da je kratkoća jasnoća svega.

„ Mala-velika pjesma, kako je govorio naš istaknuti književnik Zoran Raonić, ne predstavlja više egzotičnu pojavu, već u najširem smislu pronosi je stotine stvaralaca sa ovih prostora. Među njima je i Tanja koja čitaocu otkriva najtananije puteve duhovnosti i erudicije. Utisak je da u Tanjinoj poetici kosmos i zemaljski poredak staje u jedan broj i tri stiha“, istakao je Bajić.

Pojasnio je kako pjesničke slike u kontrastima tame i krajnje svjetlosti pružaju uvijek novu nadu, onu predivnu varku , posve nov život i dostižan mir.

„I u poeziji Todorićeve sva priroda se igra. Ima svoju melodiju i ritmičnost. I to baš po taktu pjesnikinje koja je pronašla harmoničnu viziju i matematičku preciznost u simboličkoj estetici. Poseban spektar simbola otkriva u sanjarskom gdje otpočinje svoj pjesnički uzlet iz „Zone mašte“. U tom poetskom ciklusu prisutni su motivi zavičaja i nova značenjska polja u kojima pjesnikinja sve toponime i ključne riječi uoptrebljava prije buđenja prirode. Čudesan je i strašan zimski Žabljak u „Zlatnom presjeku“, koji se kreće do proljeća i novog života“, podsjetio je Bajić.

Todorić je istakla da nije htjela klasičanu promociju knjige, već druženje i dječije viđenje svega napisanog.

„Tema ove haiku poezije je priroda i čovjek. To su dvije aktivnosti koje su spojene u ovoj zbirci. Pored muzike najviše volim posmatranje prirode kroz oči matematike i pisanje poezije koja je kratka kao uzdah, a to je haiku poezija“, rekla je Todorić i naglasila da joj je posebno drago što je promovisanje knjige upriličeno baš na Dan djeteta.

Izvor-facebook