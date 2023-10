U SEPTEMBRU POTROŠNJA MANJA 25,85 ODSTO

Domaćinstva su u septembru 2023. godine potrošila 100.003.353 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 25,85 odsto manje u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, a u odnosu na septembar 2022-e potrošnja je veća za 8,57 odsto.

Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 27,68 eura. Domaćinstva u Pljevljima bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 19,47 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 36,03 eura.

Čak 69,87 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 18,23 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 9,69 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 2,21 odsto kupaca.

Broj redovnih platiša (koji su ostvarili pravo na popust) je 211.538, odnosno 54,28 odsto domaćinstava u Crnoj Gori.

U toku je akcija PODIJELIMO TERET 11, namijenjena domaćinstvima i privrednim subjektima koji imaju dug po osnovu utrošene električne energije. Domaćinstva koja se priključe akciji, svoj dug mogu izmiriti u fiksnim mjesečnim ratama od 20 eura, uz obustavu daljeg obračuna zatezne kamate i izuzeće od prinudnih mjera naplate. Za potrošače iz kategorije “Ostala potrošnja”, nudi se otplata četvrtine, trećine, polovine ili čitavog duga, u maksimalno trideset rata, uz minimalni iznos rate od 50 eura. Sve informacije i detalji o akciji, uslovima učešća i sl. mogu se naći na www.epcg.com, dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, pogledati na profilima EPCG na društvenim medijima. Akcija traje do 31. oktobra.