U septembru vakcinisano 800 djevojčica protiv HPV-a

Iz Instituta za javno zdravlje ističu da je tokom septembra u Crnoj Gori ukupno vakcinisano 800 djevojčica protiv humanog papiloma virusa. Dodaju da su ostvareni rezultati ohrabrujući, ali i da bi bili još bolji da je bilo više inicijative sa lokalnog nivoa u pojedinim opštinama, te pozvali i lokalne uprave i roditelje da se više upoznanju sa kampanjom i podrže akciju borbe protiv infekcija izazvanih HPV-om, a u krajnjem karcinomom grlića materice.

(Foto: IJZ)

Iz IJZ-a, pozvali su lokalne uprave da preduzmu akcije na lokalnom nivou i unaprijede nivo znanja svojih sugrađana o HPV vakcinaciji i učine je dostupnijom.

„Skoro godinu dana od početka vakcinacije u grupi djevojčica rođenih 2013. godine najbolje obuhvate (iznad 36%) postigle su opštine: Berane (53,5%), Cetinje (48,6%), Gusinje (42,9%), Ulcinj (36,8%), Podgorica (36,2%) i Rožaje (36,1%). Najlošije rezultate (ispod 22%) ostvarili su Bar (13,3%), Andrijevica (13,3%), Pljevlja (21%), kao i opštine Žabljak, Šavnik, Plužine i Petnjica koje nemaju svoj Dom zdravlja i svoje pedijatre već uslugu pružaju zdravstveni radnici iz domova zdravlja susjednih većih opština“, navode u saopštenju.

Ističu da je u prvim godinama uspostavljanja programa HPV vakcinacije cilj je prevashodno individualna zaštita, a tek kroz nekoliko godina sa porastom obuhvata kolektivna zaštita.

„Bez obzira na to, od početka pratimo obuhvate primarne ciljne grupe u kojoj smo počeli vakcinaciju, a to su djevojčice rođene 2013. godine. U prvih godinu dana ostvaren je obuhvat od 31%, što je za prvu godinu sasvim zadovoljavajuće, imajući u vidu obuhvate koje su tokom prve godine ostvarivale ili ostvaruju susjedne zemlje. Ipak, taj obuhvat mora da se unaprjeđuje narednih godina, jer cilj kome moramo težiti i koji je postavljen od strane SZO je da do 2030. godine djevojčice prije 15. rođendana budu vakcinisane sa obuhvatom od 90%“, navode u IJZ-u.

Pozvali su roditelje da vakcinišu svoje djevojčice protiv raka grlića materice i drugih oboljenja i stanja koja mogu uzrokovati HPV infekcije.

