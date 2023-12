U Skupštini oštra polemika o pljevaljskom siru

Pljevaljski sir nije standardizovan, kako ga koja žena koji dan napravi, on je slaniji, manje slan, takvi se sirevi ne takmiče na takmičenju za sireve, kazao je poslanik ZBCG Slaven Radunović.

„Svako ko se imalo razumije u sireve, da poređate fransuske, švajcarske i italijanske, prvi sljedeći sir po kvalitetu bi bio na stotom mjestu. Svi mi volimo i Crnu Goru i njegušku pršutu i njeguški sir, ali budimo realni. U svojoj državi smo napravili problem da ljudi misle da su više vrijedni nego što jesu jer nam tako odgovara politički a onda se desi da se mjerimo sa drugima, recimo PISA testiranje, pa smo doživjeli što smo doživjeli“, kazao je Radunović.

Na ovo izlaganje Radunovića reagovala je poslanica DPS-a Aleksandra Despotović.

Ona je pojasnila da manifestacija „Dani pljevaljskog sira“ traje 21 godinu.

„Ovakav odnos prema tom proizvodu nijesam očekivala u najvišem domu ove države. Nijesam vjerovala da postoji neko u ovoj državi, ko će se smijati uspjehu tog sira i tog proizvoda i nisam znala da će nekom biti krivo ako je taj sir postigao određeni uspjeh. Ukoliko struka i nauka u svojim radovima pokušava da dođe do određenih podataka i sastava sira, a to neko pokušava da omalovaži, to neću dozvoliti“.

To je kakao dodaje, loša poruka svim domaćicama i planinkama grada Pljevalja.

„Ovdje se o pljevasljkom siru govori sa podsmijehom. Nećemo dozvoliti da se niko podsmjehuje ni pljevaljskom siru ni pljevaljskoj domaćici“, zaključila je Despotović.

