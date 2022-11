U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi

Da je tačna srpska poslovica „U složnu porodicu sreća sama od sebe dolazi“ dokazuje Labud Dragašević (69), diplomirani pravnik, koji je srećan i blagosloven svojom porodicom, kako potomcima, tako i precima. Povod za razgovor za „Pljevaljske novine“ sa ovim izuzetnim čovjekom, bila je njegova proslava – 50 godina od završetka Gimnazije „Tanasije Pejatović“. U prelijepom ambijentu Milet bašte zadovoljstvo je bilo slušati Labuda kako sa nostalgijom priča o djetinjstvu u Pljevljima i gimnazijskim danima, porodici u kojoj je odrastao, studijama u Kragujevcu, supruzi, djeci, unučadima… Radne navike ni u sedmoj deceniji ne zapostavlja, a vesela narav, sportski duh, komunikativnost i druželjubivost – glavne su osobine koje krase Labuda. – Želja za radom i stvaranjem je moj modus vivendi. Uvijek sam bio zadovoljan onim što imam i nastojao da to što imam još više unapredim. Da živim od svoga rada i da ne zavisim od drugoga – ističe Labud rođen u poznatoj porodici Dragašević, koja je iznjedrila brojno i uspješno potomstvo, generacije i generacije vrhunskih sportista – atletičara i fudbalera…

-Još sa 13 godina pomagao sam dedi Relji u staklorezačkoj radnji. Staklili smo prozore po kućama, mjerili štapom ili kanapom. Kad se deda razbolio sa tetkom sam nastavio da vodim staklorezačku radnju. Dok su moji drugari dobijali džeparac od roditelja, ja sam sam zarađivao – naglašava Labud, prisjećajući se porodične kuće pored Autobuske stanice, oca Dobrislava i majke Jelenke.

-Kao djeca voljeli smo da igramo mali fudbal na pozidi naše porodične pivare koja nam je posle rata oduzeta, igrali smo i klisa, klikera, „dok nam prsti ne pomodre“. U Gimnaziji, u to vrijeme, bilo je više poštovanje prema profesorima. Nismo smjeli ući u kafanu u isto vrijeme sa profesorima – objašnjava Labud. Po njegovim riječima, i oni su, kao i svaka generacija, bili po malo buntovni, pušili su Kent, slušali Bitlse. Labudova tri strica bili su vrhunski fudbaleri, igrali su u „Jakiću“, dok su dvojica bili izvrsni atletičari, pa je i on tu tradiciju nastavio. Dok je išao u Gimnaziju bavio se uspješno atletikom, bio je u reprezentaciji Crne Gore, učestvovao na atletskim mitinzima, Sandžačkim igrama. Bila je to, kako ističe, jedna od najboljih atletskih ekipa koju je trenirao Labudov stric Diko, a selektor je bioVojo Blagojević. U isto vrijeme Labud je igrao i stoni tenis, bio predsjednik KUD-a, koje je vodio Vuko Bezarević, pohađao časove plesa, volio da čita poeziju, a uz sve to bio i odličan đak.

Bio sam ponosan kada sam izdejstvovao proslavu Nove godine u školi u trećem razredu Gimnazije. Možda to današnjim generacijama zvuči sasvim normalno, ali u to vrijeme je bilo nezamislivo, presedan. Organizovali smo igranku, a dozvolili su nam i po neko pivo da popijemo. Volio sam, kao i danas, da se družim. Još i danas čuvam fotografije sa maturske ekskurzije. Žao mi je što danas u Pljevljima nema korzoa – kaže Labud.

Nakon završetka Gimnazije Labud je započeo studije, prvo na Mašinskom, a zatim na Pravnom fakultetu u Kragujevcu gdje je upoznao suprugu Svetlanu. Studentska ljubav, koja traje 47 godina, krunisana je brakom još prije završetka studija. Još dok je bio na fakultetu, Labud je radio fizičke poslove u Omladinskoj zadruzi da bi sam finansirao studije kako bi pomogao roditeljima koji su imali još dva studenta: sestru Gordanu, koja je završila Filološki fakultet i živi u Beogradu i brata Radomira, (Tehnološki fakultet) koji živi u Pljevljima. Naučen od malih nogu da privređuje, ništa Labudu nije teško u životu, dan mu je, ističe, besmislen ako ništa ne radi. Tako je i na svoju djecu i unučiće prenio još jedan životni moto: „ Nulla dies sine linea“, (da ne prođe ni jedan dan, a da nije povučena makar jedna linija, učinjeno nešto). Prvo zaposlenje Labud je dobio u Omladinskoj zadruzi, gdje je radio kao pravnik, a kasnije je izabran za direktora.

-Do 1990. godine radio sam u Omladinskoj zadruzi „Kragujevac“ iz koje je formirano preduzeće „Mladost“ tako da sam jedno vrijeme bio direktor obje firme. Godišnje je kroz našu Omladinsku zadrugu prolazilo oko 10.000 privremenih i povremenih radnika. Bili smo renomirana firma, glavni snabdjevači radne snage za Crnogorsko primorje do zemljotresa 1979. godine. Nakon obnavljanja opet smo nastavili saradnju, sarađivali i sa hrvatskim kompanijama – kaže Labud. Ističe da je firma odlično poslovala, a onda dolaze devedesete, sankcije, inflacija, blokade. Tokom tih godina i kasnije bavio se trgovinom reklamnogpropagandnog materijala.

Nakon završetka Gimnazije Labud je započeo studije, prvo na Mašinskom, a zatim na Pravnom fakultetu u Kragujevcu gdje je upoznao suprugu Svetlanu. Studentska ljubav, koja traje 47 godina, krunisana je brakom još prije završetka studija. Još dok je bio na fakultetu, Labud je radio fizičke poslove u Omladinskoj zadruzi da bi sam finansirao studije kako bi pomogao roditeljima koji su imali još dva studenta: sestru Gordanu, koja je završila Filološki fakultet i živi u Beogradu i brata Radomira, (Tehnološki fakultet) koji živi u Pljevljima. Naučen od malih nogu da privređuje, ništa Labudu nije teško u životu, dan mu je, ističe, besmislen ako ništa ne radi. Tako je i na svoju djecu i unučiće prenio još jedan životni moto: „ Nulla dies sine linea“, (da ne prođe ni jedan dan, a da nije povučena makar jedna linija, učinjeno nešto). Prvo zaposlenje Labud je dobio u Omladinskoj zadruzi, gdje je radio kao pravnik, a kasnije je izabran za direktora. -Do 1990. godine radio sam u Omladinskoj zadruzi „Kragujevac“ iz koje je formirano preduzeće „Mladost“ tako da sam jedno vrijeme bio direktor obje firme. Godišnje je kroz našu Omladinsku zadrugu prolazilo oko 10.000 privremenih i povremenih radnika. Bili smo renomirana firma, glavni snabdjevači radne snage za Crnogorsko primorje do zemljotresa 1979. godine. Nakon obnavljanja opet smo nastavili saradnju, sarađivali i sa hrvatskim kompanijama – kaže Labud. Ističe da je firma odlično poslovala, a onda dolaze devedesete, sankcije, inflacija, blokade. Tokom tih godina i kasnije bavio se trgovinom reklamnogpropagandnog materijala.

Uvijek projektujem finansije za godinu, za ne daj Bože, ako se nešto desi. Tako sam devedesetih uspio da sačuvam kapital firme i svoju porodicu od tih finansijskih potresa. Nakon 40 godina radnog staža, otišao sam u penziju, ali nisam prestao da radim. I danas se, kod kolege, privatno bavim veletgrovinom reklamnog-propagandnog materijala. I supruga je nakon penzionisanja nastavila da radi honorarnonakon penzionisanja u istoj firmi gdje je i radila na mjestu komercijaliste – naglašava Labud.

Mnogi mladi ljudi pozavidjeli bi Labudu na njegovoj energiji i mladalačkom duhu. Nije ni čudno što je tako, jer vodi računa o svemu: fizičkoj aktivnosti, zdravom načinu života, zahvaljujući supruzi – zdravoj ishrani, dok su jutarnje plivanje i popodnevne šetnje po parku Šumarice postale obavezna svakodnevica…

Mnogi mladi ljudi pozavidjeli bi Labudu na njegovoj energiji i mladalačkom duhu. Nije ni čudno što je tako, jer vodi računa o svemu: fizičkoj aktivnosti, zdravom načinu života, zahvaljujući supruzi – zdravoj ishrani, dok su jutarnje plivanje i popodnevne šetnje po parku Šumarice postale obavezna svakodnevica… Član sam KUD-a „Lepenica“ pri Udruženja penzionera u Kragujevcu sa kojima dosta putujemo, kao i „Kutka za kvalitetno starenje“ pri Crvenom krstu. Volim da recitujem, da zapjevam, i ta naša druženja su jednom nedeljno. Volim, kako ljubavnu lirsku, tako i epsku poeziju. Ljubav prema poeziji i upornost su mi omogućili da i u ovim godinama, tokom dvije nedjelje naučim jednu od najljepših ljubavnih pjesama, od preko stotinu stihova „Santa Maria della Salute“ – ističe Labud. Ne bavi se politikom, nikada nije imao želju da uđe u politiku, iako su ga pozivali.

-Ne gledam Dnevnik. Volim da rešavam „Sudoku“ i to je dobra mentalna vježba. Politikom neka se bave političari, a profesionalci neka rade svoj posao. Istorijska pogrešna sjećanja vraćaju nas u dane koji nisu baš svijetli na ovim prostorima i što brže to prevaziđemo biće bolje – zaključuje Labud.

S.Z.

-Ne gledam Dnevnik. Volim da rešavam „Sudoku“ i to je dobra mentalna vježba. Politikom neka se bave političari, a profesionalci neka rade svoj posao. Istorijska pogrešna sjećanja vraćaju nas u dane koji nisu baš svijetli na ovim prostorima i što brže to prevaziđemo biće bolje – zaključuje Labud. S.Z.

Nastavljena porodična tradicija okupljanja

Četvoro uspješne i situirane djece, desetoro unučadi, bliskost, i česta porodična okupljanja – najveći su ponos Labuda i Svetlane. Ta porodična okupljanja datiraju još iz Pljevlja gdje se najviše okupljalo u kući Labudovih roditelja. Za slavu Svetog Nikolu, čitava porodica je bila na okupu. Tako je danas u porodičnom domu Labuda i Svetlane za vjerske, lične i porodične praznike. Jedino su za vrijeme korone ta okupljanja izostala, što je Svetlani i Labudu nedostajalo, ali je moderna tehnologija makar dijelom nadomjestila taj nedostatak, jer su mogli video – vezom iz svojih kuća da komuniciraju. Sportska tradicija se i dalje prenosi na Labudove potomke koji su postigli i postižu odlične rezultate u sportu, iako, Labud to nije očekivao, samo ih je motivisao da treniraju, jer kako ističe, višak vremena i snage rađa dosadu, a dosada vrlo često može voditi porocima. Najstarija kćerka Mira završila je Poslovnu školu. Već 20 godina živi i radi u Beču. Iako je Mirin suprug Njemac, a djeca: Julija i Oliver idu u austrijsku školu ali odlično govore i srpski jezik. Aleksandru, Sofiju, Laru, Obrena, Dunju i Mihaila – podarile su Labudu i Svetlani kćerke bliznakinje Nevena i Ljubica koje žive i rade u Kragujevcu.

-Ljubica je završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, bila je polumaratonka Srbije, profesionalni je ronilac, bavi se paraglajdingom, igra tenis. Nevena je završila Medicinski fakultet, bavila se plesom, i u 44- oj godini je istrčala svoj prvi polumaraton, a nakon toga još nekoliko – priča Labud.

Najmlađi sin Nikola, otac Stefana i kćerke Srne, generalni je direktor Sektora za monetarne i devizne operacije u Narodnoj banci Srbije i saradnik guvernera Jorgovanke Tabaković. Nikola je bio juniorski prvak Srbije i SCG u atletici, đak generacije u osnovnoj školi i gimnaziji, a studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završio je sa prosječnom ocjenom 9, 70. Nikola je i master studije iz kvantitavnih finansija na engleskom jeziku uspješno završio radeći uporedo u Narodnoj banci. Deda sa posebnim ponosom ističe da je najstarija unuka Aleksandra maturirala ove godine, a u Italiji upisala fakultet iz oblasti ekonimije i menadžementa. Da bi uvijek bili povezani i cijenili porodične odnose Labud godinama unazad izrađuje kalendar sa fotografijama svojih unučadi, koje je svima podijelio, kako se ne bi zaboravili, gdje god da se nalazili. Od sledeće godine, pored dosadašnjih devetoro, priključiće i najmlađu unuku koja je rođena početkom jula. Šta mogu više, osim zdravlja, i porodične sloge, da očekuju Labud i Svetlana, jer, naslednici nastavljaju da nižu uspjehe, a oni su uvijek za njih na raspolaganju – da ih dočekuju, ispraćaju. Deda da kada god zatreba vozi u školu, na treninge, u grad, a baba da sprema omiljena jela i priča priče…

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. avgusta 2022.g.