U srijedu 26. jula na Velikoj sceni JU Centar za kulturu Pljevlja, biće odigrane dvije pozorišne predstave!

U terminu od 17h, na repertoaru je dječija pozorišna predstava „Baš čarobna frula“. Radnja ovog komada publiku vodi u 1791. godinu, na jedan od bečkih dvorova, gdje Mocart neuspješno pokušava da dovrši svoju novu operu. U sred stvaralačkog rada, dok djeci, koja su greškom šašavog batlera Šambelona, dovedena na čas muzike, prepričava radnju opere, pojavljuje se, pravo niotkuda – Izgubljena, koja ne zna ništa o sebi – ko je, šta je, gdje je pošla i zašto je došla?

U terminu od 20h, biće odigrana pozorišna predstava „Otkačene“!

Radi se o komediji, koja prati zgode i nezgode jedne gradske porodice i njihovim pokušajima da žive kao „sav normalan svijet“, da se sa svojim problemima nose na zreo i odgovoran način, a to im nikako ne polazi za rukom i to, naravno, dovodi do komičnih situacija.

Igraju: Monika Romić, Igor Lazić Niggor, Boris Milivojević, Slavica Ljujić, Miljana Kravić, Jovana Mladenović

U ulozi naratora: Milorad Milinković.

Ulaznice po cijeni od 3 eura, možete preuzeti na biletarnici JU Centar za kulturu, na dan predstave u terminu od 12 do 20h!!

Rezervacije: 069 765 045

Izvor-facebook