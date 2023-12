U SSŠ ODRŽANA PROMOCIJA 17. BROJA ČASOPISA „SREDNJOŠKOLAC“

OGLEDALO ĐAKA I PROFESORA

Predstavljen je 17. broj časopisa „Srednjoškolac“. Riječ je o listu učenika i nastavnika Srednje stručne škole, koji je kako je rečeno, zaživio i postao cijenjen u lokalnoj zajednici.

O novom broju časopisa, govorila je profesorica srpskog jezika i književnosti Snežana Grujičić, glavna i odgovrona urednica izdanja. Pojasnila je da ovaj list nije samo njeno djelo.

„Ja sam samo neko ko tu prikuplja materijal, organizuje i ma malo više iskustva u radu. Srednjoškolac je definitivno ogledalo svih nas“, rekla je Grujičić.



Ono što se ne mijenja, kako je navela Grujičić, je specifični format „Srednjoškolca“ koji su odabrali učenici.

„Mi obično na naslovnoj strani imamo istaknute tekstove i fotografije škole iz različitih perspektiva. Novina je da ove godine to nije klasična fotografija, već umjetnička koja je malo osvježila list. Takođe, tiraž je duplo veći ove godine u odnosu na prethodnu. Imamo hiljadu primjeraka i nešto je veći broj stranica od uobičajenog, sada ih je 48″, pojasnila je Grujičić.

Kada otvorite korice, kako je rekla Grujičić, prvi tekst je posvećen lučonošama, ili kako ih je naša mlada novinarka i učenica Dušica Đurović nazvala – svetionicima naše škole.

„Jedna novina je nastala zahvaljujući saradnici i prijateljici Jeleni Drobnjak. U časopisu sam objavila spisak svih obrazovnih profila i svih odjeljenskih starješina od prvog od četvrtog razreda“, rekla je Grujičić.Ove godine, kako je istakla, ima pet novih rubrika makar novih po nazivima.

„Nove su rubrike: „Naši uspjesi“, „Naši talenti“, „Naši profesori“, „Društveni aktivizam“, „Primjeri dobre prakse“. U rubrici „Naši uspjesi“ koja je izašla na šest stranica imamo čak 16 priloga. Oni ne znače 16 uspješnih učenika, ima mnogo više, jer u toj rubrici imate tekstove koji obuhvataju različite nivoe i kategorije školskih takmičenja.

To su: opštinska, regionalna, državna i evropska. Na svakom nivou smo imali veoma zapažene uspjehe“, naglasila je Grujučić.

Pojasnila je kako je u rubirici „Naši uspjesi“, riječ o talentima koji često profesorima promaknu, jer se ponekad fokusiraju samo na svoj predmet i rad. Pored učenika Maida Bojadžića, Stefana Džakovića, Jane i Jovane Ljiljanići Amara Kolića, urednica izdanja je istakla da u školi ima još dosta talentovanih učenika, koji su na ponos škole.

U rubrici „Naši profesori“, zastupljeni su tekstovi o Vladici Avramoviću, koji je objavio udžbenih „Elektronske komunikacije 1″ i Tanji Todorić, koja je objavila юvigu haiku poezije „Zlatni presjek“, kazala je Grujičić.

Prema njenim riječima, ideja učenica Milice Šarančić i Nikoline Tošić bila je da razgovaraju sa profesoricom Milenkom Cuparom.

„Uvijek me način na koji učenici posmatraju profesore. Nisu samo bitni uspjesi, nego i način života, ophođenje prema životnim situacijama i životnim borbama. Tekst je spoj njihovih impresija i kratkog intervjua. Nosi naslov „Junak našeg doba“, istakla je Grujičić.

U časopisu su zastupljeni i primjeri društvenog aktivizma i primjeri dobre prakse.

„Puna pažanja posvećena je novom kabinetu Hemije u rubrici koja se zove „Škola za budućnost“. Kabinet je u suštini laboratorija i ima veliki značaj, rekla je Grujičić i istakla važnost praktične nastave u frizreskom kabinetu i knjižari Đačka zadruga“.

Tema ovogodišnjeg broja je vršnjačko nasilje iz ugla učenice Dušice Đurović.

Izvor-facebook