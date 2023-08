U stalnom porastu trend online kupovine

Trend online kupovine u Crnoj Gori je u stalnom porastu, zbog čega je neophodno donošenje novog zakona u oblasti elektronske trgovine, ocijenjeno je iz Privredne komore (PKCG).

(foto: Pixabay.com)

Iz Komore su objasnili da je oblast elektronske trgovine uređena Zakonom o zaštiti potrošača u dijelu koji se odnosi na distancionu prodaju, odnosno prodaju van poslovnih prostorija i zaključenje ugovora na daljinu.

“Kako Zakon o elektronskoj trgovini, kojim bi ova oblast trebalo biti uređena, nije mijenjan od 2013. godine, neophodno je donošenje novog zakona i u skladu sa njim izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini”, rekli su iz Komore agenciji Mina-business.

Elektronska trgovina je, kako su objasnili, postala ključni faktor u promjenama načina poslovanja i ponašanja potrošača širom svijeta, pa se pod uticajem globalnih trendova digitalizacije i rasta e-trgovine, i Crna Gora suočila sa izazovima i potencijalima u tom domenu.

“Popularnost online trgovine posebno je porasla nakon pojave covid pandemije, kada se ona javlja kao jedna od osnovnih potreba za uspješno poslovanje svih vrsta preduzeća. Rast elektronske trgovine dolaskom pandemije bio je neminovnost koja je promijenila način poslovanja i navike kupaca, koji su postali otvoreniji za kupovinu putem interneta”, kazali su iz PKCG.

Rezultati istraživanja u Crnoj Gori za 2020. godinu pokazuju da je čak 17 odsto ispitanika, baš tokom korone, prvi put probalo online plaćanja.

Prema istraživanju Monstata, procenat onih koji su kupovali ili naručivali robu ili usluge u prošloj godini iznosi 47 odsto. Vrste robe ili usluge koje su pojedinci najčešće naručivali ili kupovali preko interneta su odjeća, sportski proizvodi 80,4 odsto, dostava hrane ili pića 34,6 odsto, kozmetički proizvodi 17,5 odsto, igračke, namještaj 21,1 odsto, filmovi, muzika 14,3 odsto, video igrice, drugi računarski softveri i njihovi dodaci 10,3 odsto.

“Ono što je doprinijelo povećanom povjerenju u internet trgovinu su veća dostupnost online prodavnica, dodatne trgovačke pogodnosti poput popusta i poklona, usklađivanje regulative i zaštite potrošača kao element koji prati onlajn plaćanja, kao i, prije svega, intenzivnija edukacija”, rekli su iz PKCG.

Korisnik, kako se dodaje, stiče povjerenje u sam proces online kupovine onda kada razumije da je svejedno da li je robu platio karticom u fizičkoj ili internet radnji jer su transakcije zaštićene istim bezbjednosnim mehanizmima, a uz to on ima registrovan i nepobitan dokaz o svojoj transakciji, zbog čega posljedično ima pravo na zamjenu robe ili povraćaj novca.

Privredna komora kroz organizaciju raznih događaja i edukacija privredi i široj javnosti ukazuje na vrijednosti i mogućnosti koje pruža elektronska trgovina.

“Takođe, zajedno sa svim relevantnim državnim institucijama i zainteresovanim subjektima čini sve da se smanji nelegalno oglašavanje i prodaja preko društvenih mreža i time smanji udio svih oblika sive ekonomije u ovom sektoru”, podsjetili su iz Komore.

Naročito je, kako su ocijenili, tu bitna stalna saradnja privede sa Upravom za inspekcijske poslove, te nastavak edukativnih aktivnosti i preventivnog djelovanja, kako bi registrovane subjekte koji obavljaju online trgovinu upoznali sa zakonskim normama i uveli ih u pravne tokove, bez izricanja kaznenih mjera.

“Tržišna inspekcija je pripremila i Kontrolnu listu, koja omogućava trgovcima da imaju uvid šta je to što treba da sadrži sajt koji se bavi online prodajom, odnosno koje su to zakonske odredbe koje treba ispoštovati. Iako ne postoji zakonski osnov da se dođe do nelegalnih trgovaca, napori inspekcije su usmjereni na nalaženje načina za sprečavanje nelegalne trgovine i identifikaciju lica koja se bave nelegalnom prodajom, kroz zajedničku saradnju sa svim relevantnim institucijama”, naveli su iz PKCG.

Najveća prednost koju elektronska plaćanja donose privredi ogleda se u kontekstu povećanja transparentnosti finansijskih tokova i borbe protiv sive ekonomije.

“Kada se plaćanja registruju, država ima jasan uvid u tokove novca, mjerodavan mehanizam za naplatu poreza i veće budžetske prihode. Takođe, daljim razvojem e-trgovine stvoriće se pretpostavke za otvaranje drugih tržišta, odnosno mogućnosti da naši privrednici ostvare dodatne prihode”, zaključili su iz PKCG.

Izvor-rtcg