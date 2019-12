U subotu protest „Odupri se“ ispred Skupštine CG

Kako je kazao, jedan od razloga je što takvim radom vlast vrijeđa građane.

Grdinić je rekao da su razgovarali sa nekim predstavnicima opozicionih partija.

„Iskomuniciraćemo sa svima, ali na njima je da odluče ako hoće da pomognu“, kazao je Grdinić i dodao da za sada nemaju potvrdu o podršci opozicije.

On je rekao da protesti neće biti jedina aktivnost pokreta.

„Treba svako da učini onoliko koliko može da bi izvršio pritisak na režim i ovakav sistem vlasti“, dodao je Grdinić.

On je naveo da očekuje da će proteste podržati građani koji od početka vjeruju u njih i nijesu promijenili mišljenje.

Grdinić je rekao da je jedan od ciljeva da protesti budu masovni, i najavio da će imati drugačije oblike djelovanja.

On je kazao da će naredni protest biti „u formi kongresa slobodnih građana“.

„On će biti antipod kongresu Demokratske partije socijalista (DPS), koji je u kvantitativnom smislu navodno bio veliki, ali u kvalitativnom ravan nuli“, naveo je Grdinić.

On smatra da je to posljednji kongres DPS-a, „jer su uložili svu snagu kako bi demonstrirali moć, a ustvari su demonstrirali silu unutar svoje partije i one koju koriste na vlasti“.