U susret izborima: Finalna nedelja, sklapanje novih prijateljstava

Predsjednički izbori će se održati 19. marta. Ovo je finalna nedjelja uoči izbora i kandidati ulaze u finiš kampanje. Kako ocjenjuju sagovornici „Dana“, najveće iznenađenje dosad je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, koji je skoro u potpunosti promijenio retoriku, koja je poprimila pomiriteljski ton.

Dio javnosti bio je iznenađen i kada je GP URA je nedavno saopštila da će podržati kandidata Demokratske Crne Gore, nakon što su sklopili pakt o saradnji, jer su donedavno ove dvije partije bile ljuti protivnici, mada su nekada bili u veoma dobrim odnosima.

Aktuelni šef države Milo Đukanović u dosadašnjoj kampanji više „ratuje“ sa liderima Demokrata i Evrope sad, Aleksom Bečićem i Jakovom Milatovićem, nego sa Mandićem, koji je nekada bio njegov najveći suparnik.

Novinar i analitičar Predrag Zečević kazao je za „Dan“ da je predsjednička kampanja bila mirna sve do teškog incidenta na Cetinju, kada je fizički napadnut predsjednički kandidat, što nije zabilježeno u posljednjih 15 godina.

koje su žestoko osudile incident, i ja se nadam da će to biti posljednji i jedini nemio događaj tokom kampanje. Kampanja predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića je klasična i po sloganu „Nego ko“ podsjeća na kampanju Liberalnog saveza „Nego što“ od prije dvadeset i pet godina. I iz toga je jasno na koje glasače računa Đukanović, ali nije dobro po njega što nije ništa mijenjao u pristupu, jer ovo nije 1998, nego 2023. godina – rekao je Zečević.

Prema njegovim riječima, najveće iznenađenje je umjerena kampanja predsjedničkog kandidata Andrije Mandića, koji svojim prvim spotom, u kojem žali za nekim stvarima i zalaže se za pomirenje, podigao kompletnu igru na viši nivo.

–Očigledno je da Mandić ovom kampanjom pokušava da pridobije građanski orijentisane birače, a vidi se i fina ruka izraelskog stručnjaka za političke kampanje, gospodina Asafa. Koliko će mu to pomoći, vidjećemo, jer njegovi najtvrđi glasači nijesu navikli na pomiriteljske tonove i navijanje za crnogorsku reprezentaciju. Predsjednički kandidat Jakov Milatović je nakon incidenta na Cetinju dobio dodatnu podršku birača, što uz evidentan ulazak pokreta Evropa sad u biračko tijelo DPS-a, SD, Demokrata i URA čini Milatovića jednim od favorita za prolazak u drugi krug i pobjedu na predsjedničkim izborima. Otežavajuća okolnost za Milatovića je relativno nova i ne skroz razgranata partijska mreža, ali i veliki priliv glasova iz dijaspore koja tradicionalno podržava kandidate Đukanovića i Mandića – istakao je naš sagovornik.

On je ocijenio da je podrška GP URA predsjedničkom kandidatu Demokrata Aleksi Bečiću motivisana isključivo partijskim interesima te dvije stranke i pozicioniranjem te koalicije na budućim parlamentarnim izborima.

– U političkom smislu to nije iznenađenje, budući da je biračko tijelo GP URA i Demokrata u političkom smislu napadnuto od Evrope sad, koja ih bukvalno jede. Ali, koalicija mi je iznenađenje zbog građanskih i ličnih odnosa. Ja ću vas podsjetiti da su upravo Demokrate spalile lutku premijera Abazovića na krajnje bizarnom kotorskom karnevalu, gdje presuda nije odgovarala činjeničnom stanju. Gospodin Abazović ima iza sebe dobre rezultate Vlade, ali građani to zasad ne percepciraju. Kampanje Draginje Vuksanović Stanković i Gorana Danilovića su umjerene, sa principijelnim stavovima, i očekujem njihov rezultat iznad očekivanja. Kandidaturu influensera Radulovića ne bih komentarisao –kazao je Zečević.

Prema riječima političkog analitičara Srđana Vukadinovića, ovo je blijeda kampanja jer se odvija veoma kratko.

Mlađi kandidati su većinski opčinjeni likom i djelom Mila Đukanovića, kao kandidata. Političke grupacije još uvijek nisu shvatile da im to ne donosi pobjedu na izborima. Andrija Mandić je vrlo umjeren, da čovjek ne može da prepozna da li je to njegova evolucija ili je samo dio kampanje. Ja bih rekao da nije evolucija, jer se čovjek teško mijenja u tim godinama, već zahtjev njegovih mentora iz Srbije, ali i stručnjaka za političku kampanju. Druge partije, koje su još nezrele, svoju politiku su svele na oštru retoriku prema Đukanoviću. Vjerovatno je Mandića tim stručnjaka savjetovao da ne pominje prava Srba i da ne napada toliko DPS. Oni su vjerovatno shvatili i da nisu međunarodno poželjni partneri i to moraju da mijenjaju da bi mogli da budu dio vlasti – smatra Vukadinović.

Vukadinović kaže da GP URA gori pod nogama, iako im nisu previše interesantni predsjednički izbori, već parlamentarni.

– Veoma je rizično da prave saradnju sa SNP-om, jer su i oni oko cenzusa. Zbog toga URA traži saradnike, a i Demokrate padaju, pa je napravljena saradnja. Koalicija sa URA je kredit koji se mora vraćati i za Demokrate nije dobro što je ovakva saradnja napravljena. Bilo je prirodnije da se pravi koalicija između Demokrata i Evrope sad. Međutim, i izborni rejting Evrope sad naglo pada zbog laži Milojka Spajića, ali Milatović sada pegla to. Njima je sada najbitnije da uđu u drugi krug – kazao je Vukadinović.

Što se tiče Đukanoviće retorike, naš sagovornik primjećuje da on više napada Bečića i Milatovića nego Mandića, a to, po njegovom mišljenju, radi zbog toga što bi mu oni bili veća opasnost ukoliko uđu u drugi krug.

– Takođe, Đukanović ubjeđuje građane da će uvesti Crnu Goru u EU, što je i logično, jer dok je on bio na vlasti započeti su pregovori i odmakli smo u njima. Sada EU nema povjerenje u Crnu Goru i kamatne stope su veoma visoke. Građani su vidjeli da je priča oko većih plata populistička priča, da se Crna Gora mora zaduživati po ogromnim kamatama, a inflacija će biti sve veća i veća – naveo je Vukadinović.

Izvor-dan