Dok je od 1. februara vakcinacija protiv korona virusa postala obavezna za sve punoljetne građane u Austriji, po odluci parlamenta u Beču, pri čemu je propisana i kazna za nevakcinisane od 600 evra, od danas su u Švedskoj ukinute sve kovid mjere. Građani na društvenim mrežama sve više podižu glas protiv medijskog reklamiranja I pozivanja na vakcinaciju pod motom “sačuvaj sebe i druge, vakciniši se” ili „ostaj zdravo, vakciniši se“.

Nepune dvije godine od uvođenja pandemije Švedska je u ponoć ukinula sve epidemiološke mere, prestala sa masovnim i besplatnim testiranjem na kovid 19 i otvorila granice za sve građane Evropske unije bez ograničenja, objavio je Sputnjik. Čak su i brojke zaraženih i umrlih nestale sa istaknutih mesta u švedskim medijima. Ova država je poslednjih dana beležila na desetine hiljada zaraženih, ali od jutros samo podseća nevakcinisane da izbegavaju gužve u zatvorenom prostoru i preporučuje svima koji imaju simptome kovida 19 da ostanu kod kuće.

Na takav potez Švedska se odlučila u trenutku kada ima ukupno 2.372.637 inficiranih korona virusom, 16.358 smrtnih slučajeva od kovid infekcije, 72,6 odsto vakcinisanih sa dvije doze i 42,2 odsto vakcinisanih buster dozom, prema Blumberg podacima.

„Pandemija nije gotova, ali ograničenja i restrikcije jesu. I dalje postoje posebni savjeti za nevakcinisane osobe. Važno je da svi građani ostanu kod kuće ako imaju simptome. Ne moraju da se testiraju, osim ako ne rade u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Za njih postoje posebna pravila ponašanja“, rekla je švedska ministarka zdravstva Lena Halengren dodajući da I dalje postoji potreba da se ljudi vakcinišu, te ako su dobili dvije doze, treba da uzmu i treću jer je su “za produženje zaštite od širenja zaraze, ali i od ozbiljne bolesti, potrebne tri“, objavio je Sputnjik.

Struka je za omicron soj kaže da je daleko blaži ali zarazniji virus. SZO najavila je kraj pandemije na proljeće pozivajući na dalju I što veću vakcinaciju u svijetu a mnogi korisnici društvenih mreža pitaju javno zbog čega poziva na vakcinaciju kada broj zraženih u svijetu nikada nije bio veći, a od korone umiru vakcinisani kao I nevakcinisani. U toku je najveća kampanja vakcinacije u istoriji a dato je više od 10,2 milijarde doza u 184 zemlje, prema podacima koje je prikupio Blumberg, koji navodi da je najnovija stopa otprilike 23,3 miliona doza dnevno, što uključuje 6.500.163 ljudi koji dobijaju prvu vakcinu. Ovim tempom biće potrebno još 5 mjeseci dok 75% stanovništva ne primi bar jednu dozu. Od početka pandemije u svijetu je od korona virusa ukupno preminulo 5.771.604 ljudi.

“Iako je cijeli svijet govorio da je omikron benigniji, pola miliona ljudi umrlo je otkad je on otkriven, a 130 miliona slučajeva registrovano je u svijetu otkad je SZO nazvao omikron “zabrinjavajućom” varijantom, krajem novembra”, rekao je ekspert Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Abdi Mahamud, dodajući da je više nego tragično pola miliona umrlih u doba učinkovitih vakcina, prenosi Aldžazira.

“U SAD je do sada dato 544 miliona doza. U proseku 265.547 doza dnevno je dato tokom prošle nedelje. Ovaj napredak je ugrožen. Novi sojevi, predvođeni visoko prenosivim delta i omikron varijantama, izazvali su nove epidemije. Izrael je doživeo još jedan porast slučajeva, koji je stavio pod kontrolu nudeći pojačivače za sve vakcinisane ljude. Širom sveta, nevakcinisani ljudi su u većoj opasnosti nego ikad, što je dovelo do toga da američki zdravstveni zvaničnici to nazovu „pandemijom nevakcinisanih“.Čak i među vakcinisanim novim varijantama može doći do lakših slučajeva, a oni koji se razbole mogu da prenesu bolest na druge, pokazuju najnoviji podaci. Vakcine ostaju efikasne u smanjenju hospitalizacija i smrti”, objavio je danas Blumberg.

Ima li smisla da djeca u školama i dalje nose maske?

Njemački advokat dr Rajner Filmih, kritičar politike korona virusa, je rekao da su mjere protiv korone „najveći zločin protiv čovječnosti koji je svet ikada vidio“. Advokat iz BiH Mirnes Ajanović, proslavio se borbom protiv uvođenja kovid potvrda i obavezne vakcinacije u BiH, kaže za njemački OVALmedij, da su medicinski stručnjaci na početku pandemije kazali da ne znaju kako će se boriti protiv kovida a danas sve znaju i sve se svelo na preporuke za vakcinaciju, iako ne spore da vakcine ne štite od korona virusa, da se virus može prenijeti na drugoga vakcinisanog i da vakcinisani mogu oboliti od korone, završiti u bolnici pa i umrijeti. Jedina razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih da onaj ko je primio vakcinu, a nije smio, može umrijeti i to po uputama proizvođača vakcina. Ajanović ističe da „Vakcine ne štite od prenosa i ne mogu nevakcinisani prenijeti blaži virus na vakcinisane“ .

U kanadskoj prestonici Otavi 10 dana traju antikovid protesti kamiondžija „Konvoj slobode“ i ljudi nezadovoljnih zbog kovid mjera ( obavezne vakcinacije i karantina za kamiondžije pri prelasku u SAD) pa je centar grada blokiran i uvedeno je vanredno stanje 7.februara, a dan ranije policija je zbog navodnih krivičnih djela sprovela 60 krivičnih istraga od sitnijih do „zločina iz mržnje i nanošenja štete imovini“, piše Danas. U Kanadi je zaključno sa 9. Februarom aktivno 3.155.972 inificiranih kovidom a ukupno preminuli od infekcije je 35.084 osoba, dok je vakcinisanih prvom dozom 84,6 i drugom dozo 79,6 odsto stanovništva dok nema evidentiranih sa trećom buster dozom, prema Blumberg podacima.