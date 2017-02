U svijetu četvrtina miliona djece godišnje oboli od karcinoma

Predstavnici Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) povodom 15.februara – Svjetskog dana djece oboljele od karcinoma, obišli su Institut za bolesti djece KC Crne Gore, kojom prilikom je uručena skromna donacija. Poklon čini po knjiga (od narodne književnosti do savremenih pisaca sa ovih prostora, kao i ruskih klasika) za svakog malenog pacijenta koji se zatekao na pedijatrijskom i hirurškom odjeljenju, kako bi im se svima i na taj način boravak učinio prijatnijim za vrijeme, nadamo se i očekujemo, uspješnog liječenja u toj ustanovi.

Prema procjeni Međunarodne konfederacije organizacija roditelja djece oboljele od kancera (ICCCPO) i Međunarodnog udruženja za borbu protiv kancera (UICC), oko 250.000 djece u svijetu godišnje oboli od karcinoma, od kojih se 90.000 ne uspije izboriti, dok svega 20 odsto ima pristup modernom liječenju. Karcinom je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u dobi od jedne do 14 godina. Djeca koja žive u nerazvijenim zemljama čine oko 80 odsto ukupnog broja djece na svijetu. Neka od njih su oboljela od malignih bolesti i nemaju pristup modernom liječenju.

Međunarodna konfederacija organizacija roditelja djece oboljele od karcinoma (ICCCPO) osnovana je prije 23 godine, tj. maja 1994.godine u Valensiji – Španija i okuplja udruženja porodica djece oboljelih od karcinoma iz preko šezdeset zemalja, kako bi roditelji dobili informaciju o liječenju svoje djece.

Cilj i svrha obilježavanja Svjetskog dana djece oboljele od raka u kampanji „I ja se borim“ je da se podstakne podizanje društvene svijesti o problematici raka kod djece i kako prepoznati bolest na vrijeme, kako se boriti i kako i na koji način svako od nas može učestvovati u stvaranju široke mreže solidarnosti u cilju pomoći i podrške oboljelim mališanima i njihovim porodicama.

Na sreću, procenat izliječenja je veći nego kod odraslih i njih preko dvije trećine se izliječi, dok je preživljavanje na više od pet godina podignuto i do 90 odsto zahvaljujući kombinaciji hemoterapije, hirurgije i postoperativnog praćenja djece. Cilj je i da se kod drugih još težih oboljenja, preživljavanje produži takođe na više od pet godina.

Najčešće maligno oboljenje kod djece je akutna leukemija, gdje je procenat izliječenja najveći, preko 70 odsto, a terapija traje 105 nedjelja. Simptomi tog oboljenja su brzo zamaranje, blijedilo, odbijanje hrane ili sisanja, pojavljivanje modrica, tačkica na koži i upalnih infekcija koje traju duže što je uobičajeno.

Kada se govori o preventivi, posebno se ističe da trudnice treba da izbjegavaju infekcije, isto tako, zračenje nikako nije dozvoljeno, pušenje i alkohol, a pored toga, buduće majke treba da vode računa o načinu ishrane i života. Istovremeno treba znati da je poslije porođaja obavezno dojenje djeteta, jer je to svakako veoma uspješna preventiva.

Prva posjeta ovoj ustanovi prije tačno petnaest godina – 15.februara 2002.godine bila je jedna od početnih aktivnosti odmah nakon obnavljanja Društva, da bi to postalo redovno i tradicionalno povodom Svjetskog dana djece oboljele od karcinoma. CDPR će nastojati da pomaže u okviru svojih ograničenih mogućnosti Institut za bolesti djece KC Crne Gore i u budućem radu, kao što to redovno radi prethodnih godina, a sada je to već šesnaest.