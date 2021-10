U toku “Prilika” za obuku mladih od 17 do 19 godina

Do 10. oktobra otvoren je javni poziv mladima koji pohađaju 3. i 4. razred srednje škole da se prijave za program “Prilike”, čiji je cilj učešće u praktičnoj obuci, kako bi saznali više o tržištu rada, potencijalnim mogućnostima za razvojem karijere ali se i uspješno pripremili za traniziciju od školovanja ka poslovnom okruženju. Trajanje obuke je minimalno dva dana do dvije nedjelje. Kao učesniku/ci programa Prilike dostupna su sledeća zanimanja: Planiranje i arhitektura, PR, Pravna služba, Socijalna zaštita i Kuća zdravlja, IT, Finansije, Kultura. Nevledani organizacija ADP-Zid implementira UNICEF-ov program Prilike, uz finansijsku podršku Fondacije TUI Care. ADP-Zid poziva sve zainteresovane adolescente/kinje i poslodavce da se prijave putem linka koji mogu naći na našem sajtu www.zid.org.me, putem društevnih mreža fb/Instagram, za sve dodatne informacije možete kontaktirati na broj 067 210 848.

“Adolescenti, od 17 do 19 godina, učešćem u programu dobiće Priliku da kroz praktičnu obuku, a u skladu sa svojim interesovanjima, saznaju više o sopstvenim kapacitetima, interesovanjima, vještinama ali i poslodavcima i tržištu rada, kroz svoje prvu poslovnu obuku.Realizacijom programa Prilike, cilj je da adolescenti dobiju podršku u razumijevanju svijeta rada i razvoja buduće karijere; informišu se o različitim profesijama i poslovima, upoznaju se sa procesom poslovanja i učestvuju u timskom radu, a kroz svoje iskustvo nam pruže uvid u sopstvene potrebe i očekivanja koja se tiču obrazovanja i tržišta rada. Takođe, ovo je prilika za kompanije i organizacije civilnog društva da aktivno učestvuju na unapređenju okruženja za razvoj adolescenata”, navode iz ZID-a.

Kompanije i organizacije civilnog društva u Crnoj Gori su prepoznate kao značajan resurs za osnaživanje mladih i adolescenata u pogledu odabira karijere, pružajući im kontinuiranu podršku za učešće u ličnom ali i razvoju društva.

Do sada se veliki broj adolescenata, kompanija, organizacija civilnog društva prijavio za učešće u programu, održane su orijentacione obuke za adolescente i poslodavce, realizovane su već mnoge praktične obuke, dok su druge u toku i realizovaće se i u narednom periodu.

T. Laketić