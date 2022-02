U vrtiću narušeni međuljudski odnosi ili politička nadgornjavanja?

Izjašnjavanje o radu direktorice u vrtiću „Eko bajka“ bili su povod da neimenovani zaposleni izraze nezadovoljsvo nepotpisanim saopštenjem za javnost.Danas su dva pljevaljska portala objavila nepotpisano reagovanje “djela kolektiva” Eko bajke u kome iznose optužbe za narušene međuljudske odnose u kolektivu opisujuću sjednicu aktiva kolektiva, održanu 8. Februara, na kojoj je navode da je v.d. direktorica Nada Knežević tražila od svih vaspitača da se javno potpišu ispod teksta o njoj i njenom radu, dok su one zahtjevale anonimono izjašnjavanje. Knežević je odbacila upućene optužbe tvrdeći da je protiv nje bila organizovana I politički motivisana hajka DPS klike, od njenog stupanja na dužnost 12.jula 2021.godine, što se sada prebacuje njoj. Knežević kaže da je prihvaćena inicijativa o anonimnom izjašnjavanju “tako da nije bilo potrebe da bilo ko iz straha glasa” , a da o njoj I njenom radu govori broj glasova sa sjednice 28 DA i 9 NE, sa Žabljaka je stiglo svih 6 glasova za DA, pa vi sami procijenite.

Međutim u anonimnom pismu tvrde suprotno, da su tražile da izjašnjavanje bude anonimno, na šta je Knežević žučno i neprimjereno svojoj poziciji i ustanovi koju predstavlja reagovala “vrijeđala je koleginice i pominjala stvari koje ne treba da interesuju druge, a sve u cilju omalovažavanja i kompromitovanja pojedinih koleginica”. Tvrde da ne žele dalje da slušaju priče koje liče na političke skupove, te da su tražile da se omogući anonimno izjašnjavanje o radu direktorice a na pitanje da neko mora voditi zapisnik, nova direktorica je odgovorila: ,,Šta da se zapiše, da su se kupovali glasovi“?Naglasila je da je ona jedini kandidat za direktora i da je to praktično gotova stvar, a ovo je samo ,,ispipavanje pulsa zaposlenih”. Kažu da je u svoj priči i izlivima ljutnje i bijesa jednoj njihovoj koleginici pozlilo i izveli su je napolje, na šta se ona nije ni okrenula, već prokomentarisala: ,,Nije ni meni dobro, pa niko ne trči za mnom”.

“Počela je javno da iznosi ko je i sa kim imao problem u ustanovi, da će sve optužbe između koleginica objaviti kao i to šta su sve pojedini tražili od nje..Svu svoju priču bazirala je ,,rekla-kazala” uz konstantno povišen i podrugljiv ton.No na sve to ne uspijeva da ne pomene i gradonačelnika Igora Golubovića i ne plasira priču da smo umjesto kupatila od 60.000 eura dobili kupatilo po njenoj procjeni vrijedno 4.500.Prijetila je da će od septembra sve da nas ,,pretumba“, misleći na premještaje gdje god ona bude htjela.Većina koleginica je iz straha glasala za nju strahujući za posao. Mi koji sa njom radimo već duže vrijeme navikli smo na njene uvrede, sarkazam i kao i na podrugljiv ton u iznošenju neistine, navodi se u nepotpisanom reagovanju, uz konstataciju da su druženje van vrtića, zajednička putovanja i složnost u svemu dio tradicije koju njeguju godinama, te da su se umjesto na vrhu uspješnih našli na rubu srama

Knežević je odgovorila da je sav njen trud na boljim uslovima rada u vrtiću od nezadovoljnih koleginica ostao neprimjećen I da nije stigla ni jedna pohvala od dotičnih koleginica za promijenu: stolarije u tri učionice, tepiha, novih televizora, fotelja za vaspitače, uvođenje poboljšane ishrane i novog menija koji se koristi širom Crne Gore, perfektne priredbe za Novembarske svečanosti I otvaranju novog objekta na Gukama.

“O odnosima u kolektivu prije 12. jula neka spisateljice ovog teksta koje se nisu udostojile ni da se potpišu, iako vrlo dobro znamo ko su, malo razmisle, jer sam ja u ovom kolektivu 24 godine i pamtim vrlo dobro odnose u svakoj učionici ponaosob, i o radu i odnosu pojedinih koleginica prema djeci. Što se tiče ranijeg „uživanja“ u kolektivu, putovanja, večera, koktela sve se odrazilo na to da je objekat u katastrofalnom stanju. U njemu se godinama šminkala samo prednja strana objekta i trošeno je na sjemena za cvijeće stotine i stotine eura, a to što učionica prokišnjava, što su prozori iz sedamdesetih godina nije pomenuto i na to se sredstva nisu trošila”, navodi Knežević zaključujući da jje ovim završila prepisku jer smatra da ne zaslužuju više ni riječ.

