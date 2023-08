Ubistvo uživo: Što je nesreća veća, to ljude više privlači

Uz komentar „Sada ćete vidjeti ubistvo uživo“ napadač u Gradačcu juče je ubio bivšu suprugu uz prenos na Instagramu. Video je postao dostupan u 10:20 ujutro 11. avgusta. Uklonjen je tri sata kasnije.

(foto: Alem Bajramović, RFE)

Dok je trajala policijska potraga, napadač se ponovo javio uživo na Instagramu, rekavši da je ubio nekoliko osoba, zatim objavio fotografiju, deaktivirao i ponovo aktivirao nalog.

Tokom tri sata, ubio je tri osobe, tri ranio, a onda se i ubio.

Zbog čega je video ubistva bio dostupan više od tri sata? I zbog čega je sa 125 u 12:28 broj lajkova za sat vremena porastao na 329?

Psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže za Radio Slobodna Evropa da ljudi, zapravo, vole nesreće i što je ona veća – ljude više privlači.

Gradačac (foto: Anadolija , Ahmet Bešić)

„Kako smo mi izašli iz rata valjda, navikli smo da budemo pod stalno pod strahom, a strah luči adrenalin i mi smo kao nacija postali zavisni o tom adrenalinu i onda mora stalno nešto da se događa. Više nas i ne uzbuđuje to što neko nekoga ubije, ali haj’mo da vidimo to lajv ubistvo“, pojašnjava Djedović uz komentar da je sama bila užasnuta kada je pročitala vijest o ubistvu.

Video ubistva je sa Instagrama uklonjen oko pola dva popodne.

(foto: Anadolija, Ahmet Bešić)

U tom periodu osim pregleda, rastao je i broj pratilaca osobe koja je ubila svoju bivšu suprugu, koja ja ga je i ranije prijavljivala za nasilje.

Od 11.9 hiljada poslije 12 sati, do 12.196 u momentu gašenja, Instagram profil je dobio 300 novih pratilaca.

Na činjenicu da je broj lajkova na njegovoj objavi rastao, psihoterapeutkinja Djedović navodi da je crna hronika postala najčitanija.

Tipični sadržaji koje je dijelio 35-ogodišnji napadač Nermin Sulejmanović uključivali su fitnes, slike motora, a na drugim mrežama je objavljivao i snimke opasne brze vožnje.

U jednom momentu, njegov drugi uživo video gledalo je više od 15.000 ljudi. Njegov nalog na Instagramu sada je uklonjen, kao i nalozi njegove teretane na Fejsbuku i Instagramu.

Ipak, video ubistva, iako uklonjen, proširio se drugim mrežama.

Maida Muminović, izvršna direktorica Media centra Sarajevo kaže da je reakcija Mete trebala biti brža.

U vlasništvu ove kompanije nalaze se Fejsbuk, Instagram i Vocap.

„Kruženje ovakvog snimka satima na Instagramu je pokazalo svu slabost mehanizama prijavljivanja i uklanjanja uznemirujućih sadržaja na društvenim mrežama, neodgovornost META-e. Video je gledan i komentarisan“, kaže Muminović za Radio Slobodna Evropa (RSE).

U narednim danima Muminović poručuje da će se članice Koalicije posvetiti detaljnijoj analizi i slanju zahtjeva Meti za detalje upravljanja ovim slučajem.

Kako je pojasnio šef kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova Ervin Mušinović, inspektori odjela za sajber kriminal Federalne uprave policije su u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uklonili snimke sa Instagrama.

Prikupili su i podatke o korisničkom nalogu i proslijedili ih istražiteljima.

Saša Petrović, inspektor u kacelariji za borbu protiv cyber kriminala Federalne uprave policije, rekao je za RSE da je u 12.20 dobio informaciju o pomenutom videu.

Kaže da je odmah poslao zahtjev kompaniji Meta da se sadržaj ukloni, a nalog blokira.

„Čim smo zaprimili usmeni zahtjev tužiteljke iz Tuzle (MUP Tuzlanskog kantona), ja sam nazvao Metu, tamo imam kontakt. Trebalo je nekih 20-ak minuta“, rekao je Petrović.

RSE je kontaktirala i Metu za pojašnjenje koliko je vremena prošlo od prijave do uklanjanja videa, ali do zaključivanja teksta odgovor nije stigao.

Psihoterapeutkinja Djedović kaže da iako i sama prilično dobro zna da procesuira probleme šokirala se kada je pročitala vijest o ovom ubistvu.

„Ne možemo se normalno nositi sa nenormalnim situacijama. Najbolje bi bilo da to ne gledamo. Ja nisam gledala jer ne želim da vidim. Dovoljno mi je da sam to čula i da znam da se to zaista desilo“, ocjenjuje Djedović.

Šta pokrivaju smjernice Instagrama?

Svaki korisnik Instagrama može da prijavi neprimjeren sadržaj.

Instagram reguliše intelektualno vlasništvo, zatim fotografije odnosno golotinju, uz određene izuzetke, zatim nuđenje seksualnih usluga, prodaja vatrenog oružja i droge.

Sankcioniše se govor mržnje, maltretiranje i zlostavljanje i prijetnje nasiljem. Između ostalog, sankcioniše se i izraženo nasilje.

„Objavljujte svoje fotografije i videa i uvijek poštujte zakon. Poštujte sve na Instagramu, nemojte slati spam ili objavljivati golotinju“, poručuju iz Instagrama.

Povodom snimka ubistva u Gradačcu, iz Federalnog ministarstva su naveli da će ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak zatražiti od Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da ispita sve osobe koje su na društvenim mrežama, podržavale ubicu i veličale zločin koji je počinio.

Kako dalje?

Gradačac je grad na sjeveru Bosne i Hercegovine od 39.000 stanovnika. U njemu je 11. avgusta 2023. godine napadač ubio tri osobe, tri ranio. Jedna od ubijenih je bila i njegova bivša supruga koja ga je ranije prijavljivala za nasilje.

(foto: Anadolija, Ahmet Bešić)

Medina Mujić, članica Fondacije CURE, kaže da oni kao feministička organizacija osuđuju brojne lajkove koji su iz minute u minutu rasli.

„Jesmo li toliko neempatični da u komentarima pišemo da je ovo privatna stvar, da se ne trebamo petljati u ovo, da je to njihov privatni život i da se to nas ne tiče. Da, nas se tiče. Svi mi i sve mi možemo biti žrtve nasilja, žrtve osoba koje očito trebaju stručnu pomoć. Oni slobodno hodaju ulicama“, kaže Mujić.

Ona je zajedno sa drugima izašla na ulice Sarajeva kako bi iskazali svoj protest zbog ubistva.

Psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže da u se u momentima poput ovih trebamo okrenuti jedni drugima.

„Nemamo više empatije, potpuno smo se otuđili kao ljudi, ukućani su se otuđili jedni od drugih. Hajmo se malo više voljeti“, zaključila je ona.

