Ubovića i „Bemaks“ optužio da su organizatori šverca cigareta

Nekadašnji direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, osumnjičen da je učestvovao u švercu cigareta, u dopisu premijeru Dritanu Abazoviću optužio je firmu ‘Bemaks’, Ranka Ubovića i Aleksandra Mijajlovića da su umiješani u krijumčarenje cigareta u Crnoj Gori. Milošević, koji je prvi put saslušan u oktobru prošle godine a uhapšen u decembru, poslao je prije tih događaja dopis premijeru Abazoviću u kojem ga obavještava o šemi šverca cigareta i ulozi ‘Bemaksa’. Pravni zastupnik Ranka Ubovića, advokat Zoran Piperović, odbacio je navode iz ovog dopisa, ističući da je to izgleda bio partijski akt zarad drugih potreba.

Portalu RTCG saopšteno je iz više izvora da je dokument poslat premijeru.

U šemi šverca cigareta u Crnoj Gori, kako navodi Milošević, skreće se pažnja na ulogu koju imaju Ranko Ubović i Aleksandar Aco Mijajlović, to jest, kako tvrdi, klan ‘Grand-Bemaks’. Brendovi cigareta koje se švercuju su Merilin, Trocadero, FM, King i Manchester, navedeno je. Cigarete, prema šemi, idu na domaće tržište, u države regiona i države Evropske unije.

Pravni zastupnik Ranka Ubovića, advokat Zoran Piperović u izjavi za RTCG kazao je da pismo nema djelovodni broj.

„Ako je to pismo operativna informacija onda Rade Milošević nije znao da sačin operativnu informaciju. Jasno je da je on nije ni pisao. Vidim da pismo nema djelovodni broj, što znači da nije zavedeno. Moralo je jer ima pečat na kraju. Operativna informacija koju ćemo smjestiti u ruke Rada Miloševića vrvi od lijepih želja i neprofesionalizma. Rekao je ono što zadnju godinu dana uporno reciklira moj komšija. A to su brod ‘Rafaelo’, ‘Bemaks’, Ubović, Pavićević. U tom pismu oni nisu šverceri već logistička podrška švercu. U tom pismu su Ubović i Pavićević logistika i to u trenucima kad kamioni napuste slobodnu carinsku zonu“, navodi Piperović.

On pita „kako nijesu otkrili ko prije toga sav posao završava jer po ovome ispada da su Ubović i Pavćević preuzimali posao kad se sve završi unutar slobodne carinske zone“.

„Ovo pismo je valjda kod Specijalnog državnog tužilaštva. Ne znam da li je kod Uprave policije jer se u tom pismu optužuju i pojedini visoki funkcioneri, Europol i Interpol. Ovdje se ne zna ko je sačinio operativnu informaciju, vidi se da nije određena stepenom tajnosti. Ali nikako da nauče jednu stvar, operativna informacija je interni akt i ona ne završava kod političara već kod službi bezbjednosti. Ovo je bio izgleda partijski akt zarad drugih potreba. Biću fin pa neću da kažem ko je na kraju gdje i kako završio“, zaključio je Piperović.

Milošević je premijeru 28. avgusta prošle godine dostavio „Operativnu informaciju u vezi krijumčarenja duvanskih proizvoda – cigareta“.

„U Crnoj Gori, kao i u Evropskoj uniji i zemljma regiona, izražena je problematika krijumčarenja i nedozvoljene trgovine akciznim robama, prije svega – cigaretama. Ova kriminalna aktivnost dovodi do gubitka prihoda od akciza, poreza i carina, odnosno prouzrokuje značajan gubitak za Budžet Crne Gore i dovodi do destabilizacije tržišta i ugrožavanja legalnih poslovnih struktura. U skladu sa aktivnostima koje preduzima Uprava prihoda i carina, sa posebnim akcentom na otkrivanje, sprečavanje svih negativnih pojava, koje za posljedicu mogu imati vršenje krivičnih djela i tim nanijeti višemilionsku štetu po Budžet Crne Gore, službenici Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu su pojačali intezitet mjera i radnji iz svojih nadležnosti, kako bi u potpunosti iskorijenili ovu negativnu pojavu i identifikovali su nelegalan protok cigareta unutar i van teritorije Crne Gore, odnosno, locirali put kretanja od mjesta porijekla, tranzita i krajnjeg odredišta“, napisao je Milošević u dopisu premijeru.

Ističe se da na osnovu analize rizika iz prethodnih predmeta koji su procesuirani pred Višim i Specijalnim državnim tužilaštvom ima osnova za tvrdnju da se krijumčarenje duvanskih proizvoda javlja u različitim oblicima. Roba može biti krijumčarena u komercijalnim i manjim pakovanjima, može se transportovati samostalno ili skriveno u drugim proizvodima.

„Kako smo u saznanju da se organizovane kriminalne grupe iz zemlje i regiona ad hok ili u kontinuitetu bave ovom kriminalnom aktivnošću i stiču značajna novčana sredstva koja koriste za finansiranje drugih ilegalnih aktivnosti ili ulaganje u legalne poslove. Zabilježeno je i da se angažuju ekonomski i pravni eksperti, kao i lica sa iskustvom u oblasti špedicije, u cilju prilagođavanja promjenama u zakonodavstvu“; piše u dokumentu.

Milošević uz to navodi da se najčešći tranzit cigareta odvijao preko Slobodne carinske zone Luke Bar.

„Kao zemlje porijekla javljaju se zemlje of-šor zone, Bliski istok, sjevernoafričke države, Ruska Federacija, UAE, Kina, Turska, Moldavija, Bugarska, Ukrajina, Bjelorusija, Albanija, Grčka, Kipar, a krajnja destinacija je tržište EU – Italija, Španija, Grčka i Velika Britanija“, navodi se u dopisu.

Na osnovu operativnih podataka službenika Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, tvrdi Milošević, došli su do pouzdanih informacija i saznanja vezano za nelegalni protok cigareta unutar i van teritorije Cre Gore, koji se odvijao decenijama unazad, a koje je, kaže, prema ovim saznanjima organizovao takozvani „klan GRAND“.

„Čiji su dominantno istaknuti članovi i organizatori lica Ranko Ubović i Aco Mijajlović, a današnji takozvani ‘Bemaks’ – građevinska firma, koja se po operativnim sananjima, pored legalnih poslova bavi i krijumčarenjem duvanskih proizvoda – cigareta i drugim nedozvoljenim aktivnostima. Službenici ovog Sektora su radom na terenu došli do operativnih saznanja da su lica koja čine takozvanu grupu ‘Bemaks’ u sprovođenju aktivnosti, cigarete dopremali inostranim brodovima u Slobodnu zonu Luke Bar, od kojih je jedan identifikovan pod nazivom „RAFAELO“. Po prispjeću, roba je je skladištena u Slobodnoj zoni Luke Bar kako bi kasnije nakon stvorenih mogućnosti za krijumčare odnosno stvaranja povoljnog momenta od organizatora ušla u dalji postupak ilegalnog tranzita kroz Crnu Goru. Ovu aktivnost, prema operativnim sananjima, u prethodnom periodu su snažno podržavali određeni visokopozicionirani pripadnici Uprave policije koji su involvirani u kriminalnim strukturama, o čemu svjedoče i brojni izvještaji EUROPOL-a i međunarodnih istraga“, piše u dopisu.

Izlazak cigareta izvan Slobodne zone Luke Bar se, tvrdi se, vršio kamionima koji su prijavljivani kao prazni.

„Roba je nakon napuštanja Slobodne zone Luke Bar, uz logističku podršku upravo ekipe takozvanog klana “Bemaks’ završavala u magacinima na teritoriji Crne Gore, odakle se dio iste distribuirao za teritoriju Crne Gore, a većina je tranzitirala ka zemljama regiona (Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija), kao i prema zemljama EU. Kako bi roba bila razdužena podnošen je brodski manifest kojim su otpremani prazni kontejneri (trebali su biti puni), a roba – cigarete, kamionima izvožena iz Luke. Na osnovu svega gore navedenog, raspolažemo operativnim sananjima da se po jednom brodskom manifestu kojim je prijavljen jedan kontejner, otpremalo i do pedeset hiljada paketa cigareta. Cijeli postupak je odrađen uz logističku podršku špedicije“, navedeno je u dokumentu Miloševića.

Pominje i firme „Playmaker“ i ‘RIP ŠPED“, te firmu iz Podgorice ‘TEHNO MAX’. Predstavnici tih kompanija su ranije odbacili optužbe za šverc cigareta.

„Prazni kontejneri koji su napuštali brodovima Luku Bar, navodno su otpremani u UAE, Egipat…Nakon odluke Vlade Crne Gore od 2021. godine, da se u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar više ne mogu skladištiti cigarete, iste su dolazile i izlazile iz slobodne carinske zone. „pod maskom“ druge robe (plastične čase, staklene čase, hrana za kućne ljubimce, namještaj…). Na osnovu operativnih aktivnosti službenika Uprave prihoda i carina, došli smo do operativnih saznanja da je jedan dio cigareta nelegalnim kanalima plasiran na sivo tržište na teritoriji Crne Gore, dok je drugi, odnosno, veći dio distribuiran prema zemljama iz okruženja, a skrivane su na ‘štek lokacijama’ u magacinima na široj teritoriji Podgorice – Tuzi, Danilovgrada i slično“, poručio je u dopisu premijeru bivši čelnik Uprave prihoda i carina.

Prema njegovoj tvrdnji, dosad „dobijene informacije su uzete u sopstvenu realizaciju na produbljavanju istih, identifikaciji drugih i povezanih lica, koja su integrisana u ovim kriminalnim aktivnostima“.

„O čijem ishodu će biti upoznato nadležno tužilaštvo i službenici Uprave policije. Informaciju su sačinili službenici iz Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu“, zaključuje se u dopisu.

Podsjetimo, Specijalno tužilaštvo sumnjiči Rada Miloševića da je, kao službeno lice i javni funkcioner, direktor Uprave prihoda i carina, u toku maja prošle godine stvorio kriminalnu grupu. Istraga je pokrenuta pošto je na putu Podgorica-Nikšić nestao kamion sa cigaretama zaplijenjenim u Slobodnoj zoni Luke Bar, a koje su trebalo da budu uništene u Nikšiću. Na teret im je stavljeno stvaranje kriminalne organizacije, primanje mita i zloupotreba službenog položaja. Milošević je nedavno pušten iz zatvora, a tada je medijima rekao da nije uradio ništa mimo zakona i da je slučaj protiv njega namještaljka.

