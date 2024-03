Reagovanje Ujedinjene Crne Gore na inicjativu za smjenu Gorana Danilovića

Definicija same riječi ”intelektualac” označava osobu koja se od ostalih ističe intelektom sa aktivnim odnosom prema okolini, prvenstveno društvu.

Samoproklamovani intelektualci Crne Gore koji su na sve društvene devijacije uključujući i šverc narkotika, cigareta i nebrojena politička i kriminalna ubistva ćutali preko dvije decenije, danas, od ministarke obrazovanja traže smjenu Gorana Danilovića direktora AKOKVO. Nabrajajući sve zakonske norme koje je, gospodin Danilović, po njihovom obneviđenju prekršio, zaboravljaju da tako nešto nije utvrdio ni jedan sud niti i jednanadležna adresa. Oni međutim to prenebregavaju i sude čoporativno, kao da se nalaze pred nekom lomačom spremljenom od strane inkvizicije. Ne mogu da sakriju mržnju, ne prema Goranu Daniloviću, i to ne kao direktoru jedne ugledne Agencije, već prema Goranu Daniloviću Srbinu, pravoslavnom vjerniku, ostvarenom čovjeku, predsjedniku Ujedinjene Crne Gore, jedne od političkih partija koje su donijele pobjedu nad njihovim političkim mentorima i nalogodavcima. Ne mogu ti vajni intelektualci sakriti svoje fašisoidne ideje koje su nam decenijama prosipali na svojim tribinama, preko tabloida, kroz nekadašnje đirilične novine prepakovane u današnju „komitsku latinicu“, odnosno u ”Perfeks lakše se briše”; kroz jadno-žutu štampu. Isti oni su promovisali monstruoznu ideju: ”jedna zemlja, jedna nacija, jedna crkva” koju su zasnivali na progonu i satanizaciji srpskog naroda u Crnoj Gori.

Zamislite peticiju u kojoj se ređaju raznorazni belosvetski „intelektualci“ sa univerziteta i privatnih fakulteta uglavnom iz Hrvatske i BiH, ali i pokoji iz Mađarske, Amerike, Bugarske, Švedske itd. Upravo oni su kao jako zainteresovani za smjenu gospodina Danilovića. Mnogi od nabrojenih i potpisanih intelektualca su povezani samo jednom jedinom vezom – mržnjom prema svemu što ima predznak Srpski. Ta mržnja se vidi iz njihovih gostovanja po Crnoj Gori i pokušaja da pomognu ekspozituri Đukanovićevog podzemlja smještenoj u Fakultetu za crnogorski jezik, koja se ne bavi naukom nego mržnjom prema srpskom narodu i srpskom jeziku i to od budžetskog novca. Toliko o besmislenosti peticije i mržnji. Mi iz Ujedinjene Crne Gore ne želimo da komentarišemo rad gospodina Gorana Danilovića i da ga danas branimo od ovih koji ga napadaju. Zna to gospodin Danilović i sam da uradi i to oni dobro znaju. Većina ovih potpisnika upravo je osjetila naše oštro pero na svojoj koži u prethodnim godinama.

Pozivamo one kojima je ovo upućeno, da dobro razmisle i da se ne svrstavaju u ovaj intelektualni surogat ničega koji je s namjerom kreirana decenijama kako bi se ugušila javna, kritička, smislena i intelektualna riječ i kako bi oni mogli da zarađuju na mržnji, gmižu po antisrpstvu, po opljačkanoj i intelektualno uniženoj Crnoj Gori.