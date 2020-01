Učiteljica protiv koje je pokrenut disciplinski postupak: Druge boje im ne bi smetale

Učiteljica Rada Višnjić zbog ove dečje igre već trpi posledice, škola je protiv nje pokrenula disciplinski postupak — kao da je poljuljala Montenegro

Ona za Sputnjik objašnjava da su radovi nastali u ponedeljak na redovnom času likovnog vaspitanja.

„Na redu je bila nastavna jedinica — crtanje ukrasa, rekla sam deci da mogu da nacrtaju štagod požele“, kaže Višnjićeva.

„’Sve što može da posluži kao ukras možete da nacrtate‘, baš tako sam rekla. Jedna učenica je pitala: ’Možemo li da crtamo Štrumpfa‘, rekla sam: ’Zašto da ne‘. Vikali su od sreće. Deca prate društvene događaje, deca samo imitiraju odrasle, ništa drugo. Mi smo se tako lepo zabavili. Štrumpfovi su super ispali. Nismo imali nameru da izazovemo provokaciju, ni mržnju, već ljubav, samo smo se malo poigrali“, kaže učiteljica.

Učiteljicu gone zbog Štrumpfa

Ona je odmah bila svesna da deca omiljenog junaka iz crtanog filma ukrašavaju trobojkom, ali joj to nije smetalo, jer đaci vrlo dobro znaju o čemu se radi.

„Pa kako da ne znaju, to je treći razred, imaju već 10 godina. Oni sve znaju. Idu na litije. Naravno da sve znaju“, ističe Višnjićeva.

Za pokretanje disciplinskog postupka saznala je iz medija, jer, kako kaže, ove nedelje radi po podne, pa još nije videla direktorku, ali su se čule.

„Zamoljena sam da fotografiju skinem sa fejsbuk stranice ’Ne damo svetinje‘, to sam odmah učinila. Naravno, u tom razgovoru bilo je i i malo šale, jer nekome smetaju Štrumpfovi. Neki to sada, nažalost, smatraju provokacijom. Ako padaju na dečju provokaciju, ne znam šta da kažem“, priča nam učiteljica iz Bara.

Ona dodaje da se smatra nevinom i zbog činjenice da se u poslednje vreme apeluje na prosvetne radnike u Crnoj Gori da poštuju interesovanja učenika.

„Na svim seminarima neprekidno i uporno pričaju da je dosta bilo tradicionalne škole, da treba da poštujemo interesovanja učenika i trendove. Meni ovaj trend, taj Štrumpf, apsolutno nije smetao, to je tako bezazleno i slatko“, ističe.

Žuta ili zelena ne bi smetala

Na pitanje da li smatra da je okidač za ovakvu reakciju nadležnih i njen profil na Fejsbuku, na kome je jasno da i sama prisustvom u litijama i molebanima učestvuje u odbrani svetinja u Crnoj Gori, odgovara potvrdno:

„Naravno da im to smeta, ovo je neodobravanje neistomišljenika, ne sviđa im se moj stav. Ali moj privatni život je potpuno odvojen od onoga što radim na poslu, a to što neko ovo sada koristi, jer mu se ne dopada moj stav, to je njegov problem. Da su boje neke druge, njima ne bi smetalo, da je žuta ili zelena, ne bi im smetalo“.

Na kraju razgovora za Sputnjik Rada Višnjić kaže da će, bez obzira na posledice zbog spornog Štrumpfa, u njenoj učionici, kao i do sada, vladati demokratija.

Fotografija dečjih radova od jutros je hit na društvenim mrežama, učiteljica Višnjić je „heroj crnogorskog obrazovanja“, a Veliki Štrumpf tema bezbroj pošalica na račun crnogorske vlasti i obrazovnog sistema.