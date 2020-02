Moja direktorica Biljana Vukmanović, velika Srpkinja iz Novog Sada, mi je jutros uručila Odluku, tj. mjeru uslovnog prestanka radnog odnosa sa rokom od 6 mjeseci,koju je donijela sama, bez disciplinskog postupka i bez saglasnosti predsjednika sindikata

Učiteljica barske OŠ „Jugoslavija“ Rada Višnjić, koja je učenicima na času zadala da crtaju trobojku, kažnjena je uslovnim prestankom radnog odnosa, sa mogućnošću prestanka radnog odnosa, ako u periodu od šest mjeseci od dana izrečene mjere učini težu povredu radne obaveze.

Ona se tim povodom oglasila na svom Fejsbuk profilu gfje je napisala sledeće: