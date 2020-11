Ugostiteljski i uslužni subjekti rade od sedam do 18, zabrana napuštanja objekta stanovanja od 19 do pet sati ujutro

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je danas da skrati za dva sata vrijeme rada ugostiteljskih i uslužnih subjekata i da za toliko produži period zabrane napuštanja objekata stanovanja.

“Zbog izuzetno složene epidemiološke situacije NKT je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore odlučilo da skrati radno vrijeme ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti sa sadašnjih sedam do 20 na sedam do 18 i produži primjenu mjere zabrane napuštanja objekta stanovanja sa sadašnjih 21 do pet ujutro na 19 do pet sati narednog dana. Mjere će se primjenjivati od srijede, 25. novembra u ponoć do 8. decembra do kada se produžava se i primjena mjera donijetih 13. novembra”, saopšteno je nakon sjednice NKT-a.

NKT za zarazne bolesti je, sagledavajući epidemiološku situaciju sa jedne strane i ekonomsku sa druge i ovog puta donijelo dobro odmjerene mjere sa ciljem da one u najmanjem mogućem obimu pogode građane, privredu i preduzetnike, a da daju očekivani rezultat.

“NKT poziva građane da u potpunosti poštuju sve mjere jer je to jedini način suzbijanja širenja koronavirusa. Sagledavajući zdravstvenu situaciju NKT je ocijenilo da je naš zdravstveni sistem zahvaljujući dobrom planiranju, pravovremenim aktivnostima i stručnosti i požrtvovanju zdravstvenih radnika i dalje sposoban da se, uprkos zabrinjavajućem stepenu infekcije, odupre pandemiji”, ističe se u saopštenju.

Takođe, NKT je sagledao i ogromno opterećenje zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i pokrenuo proces čiji je cilj rasterećenje primarnog zdravstvenog sektora.