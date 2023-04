Uhapšen Jovan Martinović, bivši izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine

On i zaposleni u toj firmi Andrej Nedović uhapšeni su zbog sumnje da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji „Uniprom“ pribavili korist veću od 20 miliona eura.

Bivši izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine Jovan Martinović i zaposleni u toj kompaniji Andrej Nedović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji „Uniprom“ Veselina Pejovića pribavili korist vieću od 20 miliona eura.

To je „Vijestima“ saopštio specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Martinović je bio šef cetinjskog odbora DPS-a od 2012. do 2019. godine, a na sajtu DPS-a se navodi da je član Glavnog odbora te partije

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je lišlilo slobode J. M. i A. N., bivšeg izvršnog direktora i zaposlenog Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond), za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, u saizvršilaštvu, a povodom nepropisne dodjele i upisa u registar besplatnih emisionih kredita privrednom društvu ‘Uniprom’ DOO Nikšić, čime mu je pribavljena korist od preko 20 miliona eura“, rekao je Radonjić.

Martinović je bio na čelu Fonda kada je, navodno, nerealnim procjenama o količinama štetnih gasova koje se emituju u vazduh, omogućeno da se iz kase Elektroprivrede (EPCG) prenese Kombinatu aluminijuma oko 17 miliona eura. Da bi ograničila emisije štetnih gasova iz najvećih zagađivača životne sredine (Termoelektrana, KAP i Željezara) bivša DPS vlast usvojila je u decembru 2019. godine Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena.

Bivši izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine Jovan Martinović i zaposleni u toj kompaniji Andrej Nedović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Oni su uhapšeni zbog sumnje da su nepropisnom dodjelom emisionih kredita kompaniji „Uniprom“ Veselina Pejovića pribavili korist vieću od 20 miliona eura.

https://d89d0733c2bd0e268a17232b859e48fe.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

To je „Vijestima“ saopštio specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Martinović je bio šef cetinjskog odbora DPS-a od 2012. do 2019. godine, a na sajtu DPS-a se navodi da je član Glavnog odbora te partije

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je lišlilo slobode J. M. i A. N., bivšeg izvršnog direktora i zaposlenog Fonda za zaštitu životne sredine (Eko fond), za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, u saizvršilaštvu, a povodom nepropisne dodjele i upisa u registar besplatnih emisionih kredita privrednom društvu ‘Uniprom’ DOO Nikšić, čime mu je pribavljena korist od preko 20 miliona eura“, rekao je Radonjić.

Martinović je bio na čelu Fonda kada je, navodno, nerealnim procjenama o količinama štetnih gasova koje se emituju u vazduh, omogućeno da se iz kase Elektroprivrede (EPCG) prenese Kombinatu aluminijuma oko 17 miliona eura. Da bi ograničila emisije štetnih gasova iz najvećih zagađivača životne sredine (Termoelektrana, KAP i Željezara) bivša DPS vlast usvojila je u decembru 2019. godine Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klima

U februaru 2021. godine bivša Vlada je donijela prvi podzakonski akt – uredbu o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte. Njome je definisano da će se ukupna dozvoljena emisija štetnih gasova, umanjivati 1,5 odsto godišnje, od 3.303.542 tone CO2 u 2021. godini do 2.840.155 tone 2030. godine.

Uredbom je ustanovljeno i dijeljenje besplatnih emisionih kredita do 2025. godine, do prelaska postrojenja na savremenije tehnologije. S obrazloženjem da to rade “u cilju obezbjeđivanja eventualnog povratka nivoa aktivnosti postojećih postrojenja, na nivo iz perioda 2005-2008”, KAP-u i TE dodijeljeno je kredita za po 1.020.840 tona emisije CO2, a Željezari Tosčelik za 5.800 tona.

Martinović je bio šef cetinjskog odbora DPS-a od 2012. do 2019. godine, a na sajtu DPS-a se navodi da je član Glavnog odbora te partije.

Izvor-vijesti