Uhapšen Pljevljak osumnjičen za uličnu prodaje narkotika

Barska policija uhapsila je osobu osumnjičenu za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

-Naime, uz krivičnu prijavu zbog pomenutog krivičnog djela nadležnom tužiocu privedeno je lice E.T. (20) iz Pljevalja, sa privremenim boravkom u Baru. Preduzimajući aktivnosti iz svoje nadležnosti pripadnici barske policije su u ulici Makedonskoj u Baru kontrolisali vozilo i četiri lica, te došli do sumnje da je E.T. vršio tzv. uličnu prodaju narkotika – navode u saopštenju.

O događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu E.T. lišen slobode.

Izvor-dan.me