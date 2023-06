Uhapšene četiri osobe zbog nedozvoljenog držanja oružja nakon incidenta u Pljevljima

Juče je oko 14.00 časova policija u Pljevljima obaviještena od strane Hitne medicinske pomoći Pljevlja da je na ukazivanje ljekarske pomoći pristiglo lice N.K. iz Pljevalja sa povredama u predjelu donjih ekstremiteta nastalim usljed upotrebe vatrenog oružja.

Policijski službenici Reginalnog centra bezbjednosti “Zapad” – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i utvrdili lokaciju gdje je došlo do povređivanja ovog lica.

Službenici policije su u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, izvršili uviđaj lica mjesta i utvrdili da je prilikom proslave svadbenog veselja ispred porodične kuće G.Ć. (60) iz Pljevalja došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane više nepoznatih lica gdje je, kako se sumnja, jedan od projektila ispaljen u asfaltnu podlogu nakon čega su usljed rikošetiranja fragmenti od projektila povrijedili N.K. i nanijeli joj teške tjelesne povrede u predjelu donjih ekstremiteta u vidu prostrelne rane sa oštećenjem koštanih struktura desne noge, dok je u predjelu lijeve noge zadobila povrede u vidu ustrelne rane.

Preduzimajući dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti policijski službenici su u koordinaciji sa postupajućim tužiocem identifikovali lica koja su na navedenoj lokaciji prilikom svadbenog veselja upotrijebljavala vatreno oružje.

Shodno naredbi Osnovnog suda u Pljevljima izvršen je pretres stana i drugih prostorija na dvije lokacije.

Prilikom preduzimanja službenih radnji policijski službenici su pronašli i oduzeli pištolj Crvena Zastava M-57, kalibra 7,62 mm bez municije, revolver Magnum 357 bez municije, kao i dva komada “gasnih” pištolja marke Zoraki 2918TD i Ekol Firat Magnum 9mm.

U vezi ovog događaja policijski službenici su zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, lišili slobode S.O. (31), V.V. (61), G.Ć. (60) i F.Ć. (31), svi iz Pljevalja.

U toku ovog izviđajnog postupka, prikupljeno je više obavještenja od građana – svjedoka događaja, izuzet je veći broj predmeta i tragova od učesnika događaja događaja, kao i sa lica mjesta, dok je oduzeto vatreno oružje upućeno radi vještačenja Forenzičkom centru u Danilovgradu.

Postupajući tužilac će nakadno, nakon prikupljanja dodatnih obavještenja i analize svih dokaza, izvršiti pravnu kvalifikaciju krivičnog djela učinjenog na štetu N.K. u pravcu procesuiranja neposredenog izvršioca krivičnog djela.

Uprava policije apeluje na građane da se uzdrže od upotrebe vatrenog oružja prilikom privatnih i javnih proslava, svadbenih, rođendanskih i drugih veselja, podsjećajući na odredbe Zakona o oružju kojim se u članu 33 propisuje da je zabranjeno nošenje oružja na javnom mjestu, da su svi dužni da se pridržavaju pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije, kao i da se ne smije na javnom mjestu oružje učiniti vidljivim drugim licima, niti se smije nositi na način koji ih uznemirava.

Ističemo i da će službenici Uprave policije pored preventivnih mjera koje kontinuirano sprovode, preduzeti i represivne mjere prema onoj kategoriji lica koja se ne pridržavaju zakonskih propisa.

S tim u vezi, policija je pokrenula akciju „Poštuj život – vrati oružje“ u cilju podizanja svijesti građana o štetnim posljedicama posjedovanja oružja, i u krajnjem, stvaranja bezbjednijeg ambijenta za život svih građana.

TIM ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU