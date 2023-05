Ukida se rijaliti „Zadruga“

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je vlasniku TV Pink Željku Mitroviću uputio molbu da kroz nekoliko dana razmotri opciju da ukine rijaliti programe na toj televiziji. To je Mitrović prihvatio i objavio da kroz deset dama ukida Zadrugu.

(Foto: Screenshot)

Podsjetimo, jedan od zahtjeva protesta „Srbija protiv nasilja“ jeste ukidanje programa koji promovišu nasilje i nemoral, poput rijalitija.

Mitrović je ubrzo na svom Twitter profilu potvrdio da će poslušati predsjednika Srbije.

“Na preporuku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem rijaliti program “Zadruga”. Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena predsjednika Republike, važnija od svake vrste interesa Pinka i mog ličnog interesa”, napisao je Mitrović.

Zadruga je već godinama na TV ekranima promovisala nasilje, nemoral, alkoholizam i druge poroke a u njoj su učestvovali i osuđivani kriminalci. Nekoliko puta do sada potpisivane su peticije da se takav program zabrani no to se nije desilo.

Izvor-rtcg