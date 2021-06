„Ukida se vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata, tržnih centara…“

„Ukida se vremensko ograničenje rada priređivača igara na sreću. Umjesto od 7 do 23 sata, priređivači igara na sreću rad mogu da organizuju u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom“

S obzirom na to da je u Crnoj Gori prvom dozom protiv koronavirusa do sada vakcinisano nešto preko 30 odsto punoljetnih, a da je u cjelosti imunizovana četvrtina odraslih, i imajući u vidu da je broj oboljelih, koji je za pola godine oboren za više od deset i po hiljada, i sada ih je manje od 400, i uvažavajući savjesnu reakciju građana na do sada propisane mjere, Savjet za borbu protiv koronavirusa odlučio je da se maksimalno liberalizuju uslovi rada i života u Crnoj Gori, saopšteno je danas iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora na čijem je čelu Jelena Borovinić Bojović su poručili da će uz poštovanje već propisanih epidemioloških mjera, od 19. juna 2021. godine do petka 2. jula 2021. godine važiti sljedeće mjere:

Ukida se vremensko ograničenje rada ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), koji, umjesto do ponoći, mogu da organizuju radno vrijeme u skladu sa definisanim radnim vremenom i uz saglasnost nadležne lokalne samouprave. Na snazi ostaje mjera zabrane izvođenja muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/bašti u periodu od 20 do 23 sata i uz stogo poštovanje akata koji propisuju ograničenja za buku. Ukida se vremensko ograničenje rada privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, i sl.). Oni su do sada mogli da rade do 23 sata, a od sjutra organizuju radno vrijeme u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom. Ukida se vremensko ograničenje rada priređivača igara na sreću. Umjesto od 7 do 23 sata, priređivači igara na sreću rad mogu da organizuju u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom .

4.Ukida se vremensko ograničenje rada ustanova obrazovanja i kulture. Umjesto do 22 sata, rad mogu da organizuju u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom.

Dozvoljava se održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo) uz poštovanje posebnih mjera u sportu i rekreaciji koje su propisane u Naredbi.Ove aktivnosti su do sada bile zabranjene. Ukida se vremensko ograničenje rada za privredna društva i preduzetnike koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama. Umjesto do 22 sata, rad mogu da organizuju u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom. Ukida se vremensko ograničenje za dostavu hrane – ketering. Umjesto do 22 sata, rad mogu da organizuju u skladu sa definisanim radnim vremenom kao i prije pandemije izazvane novim korona virusom. Produžava se rad dječijih igraonica. Umjesto od sedam do 20 sati, dječje igraonice mogu da rade do 22 sata. Povećava se dozvoljeni broj posjetilaca javnim priredbama, političkim i privatnim skupovima, proslavama, svadbama, žurkama kao i drugim manifestacijama na otvorenim javnim mjestima i terasi/bašti ugostiteljskog objekta. Umjesto 50, njima može da prisustvuje do 100 lica. Organizator je obavezan da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera. Povećava se dozvoljeni broj prisutnih osoba sahranama sa 50 na 100 lica. Na snazi ostaje zabrana primanja saučešća i obaveza nošenja zaštitnih maski. Povećava se dozvoljeni broj učenika koji su na đačkim ekskurzijama i izletima sa 50 na 100. Organizator đačkih i učeničkih ekskurzija i izleta, obavezan je da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera. Povećava se broj prisutnih na zabavnim, sportskim i rekreativnim aktivnostima za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, ringišpil, grupni treninzi i sl.) sa 50 na 100 lica. Dozvoljava se održavanje muzičkih manifestacija na otvorenom uz posjedovanje: negativnog rezultata PCR testa koji nije stariji od 72 sati ili brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT koji nije stariji od 48h, ili pozitivnog rezultat PCR testa koji je stariji od 14 i nije stariji od 90 dana ili

d.pozitivnog rezultata serološkog testa – antitijela klase IgG, koji nije stariji od 90 dana ili

e.dokaz da je prošlo 14 dana od potpune vakcinacije protiv COVID-19.

Potrebno je da organizator angažuje dovoljan broj osoba koje će biti odgovorne za sprovođenje svih higijensko-epidemioloških mjera, shodno Preporukama Instituta za javno zdravlje.

Dozvoljava se početak rada noćnih klubova/barova i diskoteka uz posjedovanje: negativnog rezultata PCR testa koji nije stariji od 72 sati ili

b.brzog antigenskog testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) – BAT koji nije stariji od 48h, ili

pozitivnog rezultat PCR testa koji je stariji od 14 i nije stariji od 90 dana; ili pozitivnog rezultata serološkog testa – antitijela klase IgG, koji nije stariji od 90 dana ili dokaz da je prošlo 14 dana od potpune vakcinacije protiv COVID-19.

Potrebno je da organizator angažuje dovoljan broj osoba koje će biti odgovorne za sprovođenje svih higijensko-epidemioloških mjera, shodno Preporukama Instituta za javno zdravlje.

Širi se lista zemalja čiji državljani u Crnu Goru ulaze pod istim uslovima koji su važili prije COVID-19 epidemije. Crna Gora, bez testova ili dokaza o vakcinaciji, svoje granice otvara i za Norvešku i Kazahstan. Od ranije, isto važi da državljane Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije, države članice Evropske unije, Izraela, Švajcarske, Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, i Moldavije.

